Νέα Φιλαδέλφεια: Προφυλακίστηκε ο 25χρονος για τον ξυλοδαρμό 17χρονου ΑμεΑ

Ο 25χρονος φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος και πως ντρέπεται για αυτό που έκανε.

Ο 25χρονος που κατηγορείται ότι έσπασε τη γνάθο του 17χρονου στη Νέα Φιλαδέλφεια/GLOMEX
Δημήτρης Δαμιανός

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 25χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε και γρονθοκόπησε 17χρονο ΑμεΑ κατά τη διάρκεια πανηγυριού στην κεντρική πλατεία της Νέας Φιλαδέλφειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία του φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του.

«Ντρέπομαι γι' αυτό που έκανα. Ήταν τεράστιο λάθος μου. Δεν μπόρεσα να συγκρατήσω τo θυμό και την ένταση στον καυγά.

Όλα έγιναν πολύ γρήγορα, ντρέπομαι και σας δηλώνω ότι θα συμπαρασταθώ ηθικά οικονομικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο γιατί έχω κατανοήσει το λάθος μου» φέρεται να είπε στον ανακριτή.

Την ίδια ώρα, η σύντροφός του, η οποία επίσης είχε συλληφθεί για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερη χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων.

