Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι - Τι είπαν στις απολογίες τους

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο από τους τρεις νεαρούς που συνελήφθησαν για τις εμπρηστικές ενέργειες έξω από τις οικίες των στελεχών της ΝΔ, με τραγική συνέπεια τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι επιθέσεις καταγράφηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιουλίου.

Εις βάρος τους ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, για τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό, παράβαση του νόμου περί όπλων όπου περιλαμβάνεται κατοχή εκρηκτικών υλών.



Συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών, της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΟΠΚΕ, οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, το μεσημέρι, στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά την πρώτη προθεσμία που πήραν το Σάββατο 11 Ιουλίου. Δε αντίθεση με τους συγκατηγορούμενούς του, ο 24χρονος ζήτησε και πήρε νέα προθεσμία για την Τετάρτη 15 Ιουλίου, έτσι ώστε να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οι κατηγορούμενοι για τις εμπρηστικές επιθέσεις.



📹 Βασίλης Παπαναστασούλης pic.twitter.com/4QDzBPjXKB — Flash.gr (@flashgrofficial) July 14, 2026

Ο 29χρονος και η 26χρονη, που τυπικά απολογήθηκαν σήμερα, φέρονται ότι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής. Σύμφωνα με την υπερασπιστική τους γραμμή, πρόκειται για κατηγορητήριο που στήθηκε για τις ανάγκες της επικαιρότητας καθώς οι συγκεκριμένοι νεαροί ισχυρίζονται ότι δεν σχετίζονται με τις πράξεις που τους αποδίδονται.



Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η παραπάνω κατηγορούμενη φέρεται ότι έδρασε μαζί με τον 29χρονο συγκατηγορούμενό της, τοποθετώντας εμπρηστικό μηχανισμό έξω από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα ενώ ο τρίτος, ηλικίας 24 χρόνων, φέρεται ως ιδιοκτήτης του σπιτιού όπου κατέφυγαν μετά την ενέργεια. Η 26χρονη και ο 29χρονος ήταν γνωστό στις Αρχές ότι ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Δεν επιβεβαιώνεται ότι στους συγκεκριμένους κατηγορούμενους αποδίδεται μόνο η επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και όχι οι άλλες δύο εμπρηστικές ενέργειες έξω από τις οικίες των άλλων δύο στελεχών της ΝΔ.



Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη κι άλλων προσώπων που εμπλέκονται στην εν λόγω υπόθεση.