Παναγιώτης Νέστορας: «Μέσα σε 5 χρόνια έχασα κόρη και σύζυγο - Ας είναι ο τελευταίος αθώος θάνατος»

Συγκλονίζει ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της 72χρονης Βάγιας που έχασε τη ζωή της από τη φονική εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, καθώς μίλησε για τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας και την περιπέτεια υγείας της κόρης του, Αφροδίτης Νέστορα.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο Παναγιώτης Νέστορας αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που βιώνει η οικογένειά του, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς την Ελληνική Αστυνομία για τις συλλήψεις που έγιναν σχετικά με τη δολοφονική εμπρηστική επίθεση στο σπίτι του.

Ο πατέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας ευχαρίστησε τις Αρχές για την ταχεία εξιχνίαση της υπόθεσης και εξέφρασε την ελπίδα οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

«Θέλω να συγχαρώ την Ελληνική Αστυνομία που κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρει τους δολοφόνους της γυναίκας μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως η σύλληψη των κατηγορουμένων αποτελεί μια μικρή δικαίωση για την οικογένεια.

Όπως τόνισε, εύχεται ο θάνατος της συζύγου του να είναι «ο τελευταίος αθώος θάνατος από τέτοια γεγονότα μίσους και μισαλλοδοξίας».

«Δεν θέλουμε άλλους θανάτους και τραυματισμούς»

Αναφερόμενος στην επίθεση, ο κ. Νέστορας παραδέχθηκε πως ακόμη δυσκολεύεται να μιλήσει για όσα συνέβησαν, καθώς η απώλεια της συζύγου του παραμένει αβάσταχτη.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κατάσταση της κόρης του, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη.

Όπως είπε, η υγεία της παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση και εκτίμησε ότι σύντομα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Ωστόσο, θα χρειαστεί να συνεχίσει την αποθεραπεία της υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Ο ίδιος τάχθηκε στο πλευρό του δημόσιου μηνύματος της κόρης του, υπογραμμίζοντας πως η οικογένεια δεν επιθυμεί νέους κύκλους βίας.

«Δεν θέλουμε άλλους θανάτους και άλλους τραυματισμούς. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να δίνει κάποιος τον αγώνα του. Η κουβέντα είναι το καλύτερο μέσο, όχι οι επιθέσεις και τα γκαζάκια», ανέφερε.

«Θα τους κοιτούσα και θα τους έλεγα ένα μεγάλο “γιατί;”»

Ερωτηθείς τι θα έλεγε στους ανθρώπους που κατηγορούνται για την επίθεση, ο Παναγιώτης Νέστορας απάντησε εμφανώς συγκινημένος:

«Μη με βάζετε σε τέτοιο δίλημμα. Ακόμη δεν έχω συνειδητοποιήσει την απώλεια της γυναίκας μου. Απλώς θα τους κοιτούσα και θα τους έλεγα ένα μεγάλο “γιατί;”».Κλείνοντας, σημείωσε πως μέσα σε μόλις πέντε χρόνια έχει βιώσει δύο τεράστιες οικογενειακές απώλειες, γεγονός που κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη διαχείριση της νέας τραγωδίας.