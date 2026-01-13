Ελληνικό Δημόσιο: Νέα έξοδος στις αγορές με 10ετές ομόλογο έως 3 δισ. ευρώ

Σημείο αναφοράς για το φετινό πρόγραμμα δανεισμού αποτελεί η σημερινή έξοδος του Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές, με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για νέο 10ετές ομόλογο . Η έκδοση αποσκοπεί στην άντληση κεφαλαίων έως 3 δισ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας σε μια περίοδο θετικών συνθηκών για τους τίτλους της ευρωζώνης.

Ο νέος τίτλος, με ημερομηνία λήξης τον Ιανουάριο του 2036, εντάσσεται στη στρατηγική διαρκούς παρουσίας της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές, με στόχο τη σταθεροποίηση της καμπύλης αποδόσεων του ελληνικού χρέους. Η προετοιμασία της έκδοσης έχει ολοκληρωθεί από τις αρχές της εβδομάδας, με τη συμμετοχή έξι μεγάλων διεθνών επενδυτικών τραπεζών.

Οι ανάδοχοι της έκδοσης

Τον ρόλο των αναδόχων έχουν αναλάβει οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan και Morgan Stanley, οι οποίες πραγματοποίησαν διερευνητικές επαφές με επενδυτές τις προηγούμενες ημέρες, καταγράφοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Στο επίκεντρο το πρόγραμμα δανεισμού 2026

Η έκδοση εντάσσεται στο πρόγραμμα δανεισμού του ΟΔΔΗΧ για το 2026, το οποίο προβλέπει συνολικές χρηματοδοτικές κινήσεις ύψους 8 δισ. ευρώ, αυξημένες σε σχέση με τα 7,5 δισ. ευρώ του 2025. Βασικός στόχος παραμένει η διατήρηση ισχυρής ρευστότητας και η περαιτέρω βελτίωση του κόστους δανεισμού.

Οι συνθήκες στις αγορές κρίνονται ευνοϊκές, καθώς οι αποδόσεις του ελληνικού 10ετούς κινούνται κοντά στο 3,35%, ενώ η ζήτηση για τίτλους της περιφέρειας της ευρωζώνης παραμένει ισχυρή. Η επενδυτική βαθμίδα και οι βελτιωμένες μακροοικονομικές επιδόσεις ενισχύουν το ελληνικό αφήγημα στις αγορές.

Ρευστότητα και αποκλιμάκωση του χρέους

Καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική του Δημοσίου διαδραματίζει το ισχυρό «μαξιλάρι» ρευστότητας, που υπερβαίνει τα 41 δισ. ευρώ, προσφέροντας ευελιξία στον χρονισμό των εκδόσεων. Παράλληλα, η πολιτική δανεισμού δεν περιορίζεται στην κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών, αλλά στοχεύει και στην αντικατάσταση παλαιότερου, ακριβότερου χρέους με νέο χαμηλότερου κόστους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα έκδοση αποτελεί μέρος μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής θωράκισης της οικονομίας απέναντι σε μελλοντικές αναταράξεις. Για το 2026 προβλέπεται περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους κατά 5,461 δισ. ευρώ, στα 359,3 δισ. ευρώ, ενώ ως ποσοστό του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 138,2% από 145,9% το 2025. Στόχος της κυβέρνησης παραμένει η πτώση του δείκτη κάτω από το 120% έως το 2029.