Ελληνικό 10ετές ομόλογο: Προσφορές ρεκόρ 51 δισ. - Το κράτος άντλησε 4 αντί για 3 δισ.

Ιστορική υπερκάλυψη κατέγραψε η σημερινή, Τρίτη (13/1) έξοδος του Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές, καθώς οι προσφορές για το νέο 10ετές ομόλογο ξεπέρασαν τα 50 δις ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στροφή ισχυρών διεθνών επενδυτών προς το ελληνικό χρέος.

Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε 4 δις σημαντικά υψηλότερα από τον αρχικό στόχο των 3 δις, με την τελική απόδοση να διαμορφώνεται κοντά στο 3,45%, όπως αναφέρουν αναλυτές.

Ισχυρό μήνυμα στις αγορές

Το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον αποδίδεται στο θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον, την επενδυτική βαθμίδα και το υψηλό απόθεμα ρευστότητας του Δημοσίου, που ξεπερνά τα 41 δισ. ευρώ, ενισχύοντας την αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές.

Η σημερινή έκδοση επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα έχει πλέον μετατραπεί σε κανονικό εκδότη χαμηλού ρίσκου στην ευρωζώνη, δημιουργώντας ευνοϊκές προϋποθέσεις για περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού και επιτάχυνση της μείωσης του δημόσιου χρέους τα επόμενα χρόνια.

Η έκδοση αφορά νέο τίτλο λήξης Ιανουαρίου 2036 και αποτελεί κεντρικό κομμάτι του προγράμματος δανεισμού του ΟΔΔΗΧ για το 2026, που προβλέπει συνολικές εκδόσεις ύψους 8 δισ. ευρώ. Στόχος παραμένει η διατήρηση σταθερής παρουσίας στις αγορές και η περαιτέρω εξομάλυνση της καμπύλης αποδόσεων του ελληνικού χρέους.