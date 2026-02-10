Eπανέκδοση 10ετούς ομολόγου για 300 εκατ. ευρώ την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 θα διενεργηθεί δημοπρασία για την επανέκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,375%, λήξης 16 Ιουνίου 2036, σε άυλη μορφή.

Όπως ανακοινώθηκε, σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 300 εκατομμύρια ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 (Τ+5).

Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές.