Moodys: Διατήρησε την επενδυτική βαθμίδα - «Στάση αναμονής» για την ελληνική οικονομία

Στη διατήρηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας στο επίπεδο «Baa3» με σταθερές προοπτικές προχώρησε ο οίκος Moody’s, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που προέβλεπαν μια «συντηρητική» στάση. Η αξιολόγηση έλαβε χώρα σε ένα εξαιρετικά ρευστό διεθνές περιβάλλον, όπου η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή τροφοδοτεί τη μεταβλητότητα και ασκεί έντονες πιέσεις στις αποδόσεις των ομολόγων της Ευρωζώνης.

Ο αμερικανικός οίκος αναγνωρίζει τη σημαντική βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος, ωστόσο δεν παραγνωρίζει τους εξωγενείς κινδύνους. Ο φόβος μιας νέας ενεργειακής κρίσης, που θα μπορούσε να εκτροχιάσει τον πληθωρισμό και να αναγκάσει την ΕΚΤ σε αλλαγή πλεύσης στη νομισματική πολιτική, αποτελεί τον βασικό παράγοντα για τη διατήρηση του «Baa3».

Υπενθυμίζεται ότι η Moody’s υπήρξε ο τελευταίος από τους μεγάλους οίκους που επανέφερε την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα (Μάρτιος 2025), επιβεβαιώνοντας την αυστηρή της μεθοδολογία. Έκτοτε, τηρεί στάση αναμονής, αξιολογώντας τη σταθερή πορεία των μεταρρυθμίσεων έναντι των διεθνών προκλήσεων.

Tο ημερολόγιο των επόμενων αξιολογήσεων

Η «ακτινογραφία» της ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της άνοιξης, με την αγορά να στρέφει πλέον το βλέμμα της στις εξής ημερομηνίες. Ο Οίκος Scope Ratings θα ανακοινώσει την αξιολόγηση του σε μια εβδομάδα (20 Μαρτίου). Η Standard & Poor’s στις 24 Απριλίου και ο Οίκος Fitch Ratings στις 8 Μαΐου. Η Moody’s θα επανέλθει στις 18 Σεπτεμβρίου

Η διατήρηση της επενδυτικής βαθμίδας θεωρείται δεδομένη, ωστόσο η Αθήνα προσδοκά σε μελλοντικές αναβαθμίσεις των προοπτικών (outlooks), μόλις το γεωπολιτικό τοπίο επιτρέψει μια καθαρότερη ορατότητα για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας.