Reuters: Η «μάστιγα» της εκτίναξης των ενοικίων απειλεί την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Η στέγαση στην Αθήνα γίνεται όλο και πιο απρόσιτη μιας και οι τιμές των ενοικίων όλο και εκτοξεύονται. Οι Έλληνες παλεύουν να μείνουν στις γειτονιές τους ενώ παρά την οικονομική ανάκαμψη της χώρας, η καθημερινότητα δυσκολεύει, την ίδια ώρα που η κρίση στέγασης αφήνει πίσω της, πολίτες που ξοδεύουν σχεδόν όλο τους το εισόδημα για ένα σπίτι.

Δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, παρά το ότι η ελληνική οικονομία ανακάμπτει μετά την κρίση του 2009-2018, με τη χώρα να αποπληρώνει τα δάνεια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, πολλοί Έλληνες δυσκολεύονται. Τα ενοίκια αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς, οι μισθοί μένουν πίσω, ενώ νοικοκυριά περιορίζουν δαπάνες για θέρμανση, διασκέδαση και εστίαση ή, τελικά, αυξάνουν τα δάνειά τους.

Reuters

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ), 6 στα 10 νοικοκυριά δηλώνουν ότι το μηνιαίο εισόδημά τους δεν φτάνει. Όπως επισημαίνεται, οι οικονομικές δυσκολίες πλέον επηρεάζουν και τη μεσαία τάξη.

Κληρονομιά κρίσης και έλλειψη κατοικιών

Η σημερινή στεγαστική κρίση έχει ρίζες στα χρόνια της κρίσης, όταν η οικοδομική δραστηριότητα πάγωσε. Πλεόν, η Τράπεζα Πειραιώς εκτιμά ότι λείπουν περίπου 180.000 κατοικίες στις μεγάλες πόλεις με όποιες συνέπειες ακολουθούν την ιδιαίτερη συνθήκη.

Παράγοντας υπήρξε το πρόγραμμα Golden Visa, που ισχύει από το 2014 και ενίσχυσε την έλλειψη. Από τα μέσα της δεκαετίας του 2010, περίπου 20.000 ακίνητα στην Αθήνα πωλήθηκαν σε ξένους, ενώ άλλα 150.000 μετατράπηκαν σε Airbnb.

Ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του E-Real Estate Network, σημειώνει: «Η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη, που εκατοντάδες ενδιαφερόμενοι εμφανίζονται για μια μόνο επίσκεψη. Είναι σαν τις ουρές στα παντοπωλεία τη δεκαετία του 1940 - τότε περίμεναν για τρόφιμα, σήμερα για ένα σπίτι».

Reuters

Η ιδιοκτησία κατοικίας πέφτει κάτω από 70% το 2024, από το 77% το 2009 και τα χρόνια της κρίσης. Το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί.

Ιδιοκατοίκηση και ενοίκια στα ύψη

Η Ελλάδα ξεχωρίζει στην Ευρώπη για τα υψηλά ενοίκια αφού από το 2019 έως το 2024, τα ενοίκια στην Αθήνα αυξήθηκαν πάνω από 50%, ενώ, αντίστοιχα, στη Μαδρίτη αυξήθηκαν 26% και στο Παρίσι 14%.

Και αυτό παρά το ότι οι μέσοι μισθοί αυξήθηκαν 27%. Ωστόσο, οι Έλληνες ξοδεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους για στέγαση στην ΕΕ, μιας και η μεταβολή στις τιμές παραμένει μεγαλύτερη από αυτή του καθαρού εισοδήματος.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται, επίσηςς, πως η κυβέρνηση επιδοτεί ενοίκια για ευάλωτες ομάδες, όμως πάνω από 83% των πολιτών δεν μπορεί να αποταμιεύσει, ενώ το 40% περιόρισε δαπάνες για εστιατόρια και κινηματογράφο πέρυσι.

Reuters

Ο ξεριζωμός των κατοίκων

Το πιο σοκαριστικό στοιχείο ωστόσο αποτελεί η μαρτυρία της 52χρονης Ιωάννας περιγράφοντας με τον πιο ξεκλαθαρο τρόπο πως οι ξένοι επενδυτές αγοράζουν ακίνητα αναγκάζοντας τους Έλληνες αν φεύγουν από τις παλιές τους γειτονιές.

Η νηπιαγωγός έλαβε ειδοποίηση λίγο πριν τα Χριστούγεννα πως ένα ζευγάρι Λιβανέζων αγόρασε το σπίτι της και της έδωσε 30 μέρες να φύγει. Έψαξε να μείνει στην ίδια περιοχή με τα ενοίκια να ξεκινούν από τα 2.000 ευρώ, σε αντίθεση με τα 1.300 που πλήρωνε παλιά.

«Νιώθω σαν να ξεριζώνομαι», λέει. «Μεγάλωσα εδώ. Οι φίλοι του παιδιού μου ζουν εδώ».