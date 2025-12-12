Απίστευτο σκηνικό: H Ζωή κάλεσε live το «100» για τον «Φραπέ» - Έστειλαν περιπολικό στο στούντιο

Το «100» σε live μετάδοση κάλεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου προκειμένου να καταγγείλει τον «Φραπέ», λίγες ώρες μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή χθες Πέμπτη (11/12).

Μετά την ούτως ή άλλως θυελλώδη εξέταση του Νίκου Ξυλούρη από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας στη διάρκεια της συνεδρίασης, η ένταση μεταφέρθηκε και στους διαδρόμους της Βουλής. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε τον μάρτυρα ότι την ώρα που αποχωρούσε από την αίθουσα, εκτόξευσε απειλές εναντίον της, σύμφωνα με αυτόπτες και αυτήκοες μάρτυρες, καθώς φέρεται να είπε: «Θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι».

Η κλήση στο «100» on camera

Στο βίντεο που ανάρτησε στο Facebook λίγες ώρες αργότερα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε:

«Για αυτά που έγιναν στην εξεταστική επιτροπή και τις σκηνές που εκτυλίχτηκαν κατά τις οποίες δήλωσε ‘θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι, που θέλει να με βάλει φυλακή’, θα έπρεπε να είχε παρέμβει ο εισαγγελέας.

Ζήτησα να κάνει η επιτροπή τα νόμιμα, το απέτρεψε η ΝΔ, απευθύνθηκα στον πρόεδρο της Βουλής, του ζήτησα να καλέσει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και να τον ενημερώσει πως ζητώ να καταθέσω καταγγελία, απευθύνθηκα δημόσια στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και σε κάθε ευσυνείδητο εισαγγελέα».

Στη συνέχεια, κάλεσε το «100» για να είναι «καταγεγραμμένη η καταγγελία μου». «Θα καταγραφεί η πρόσκληση στον εισαγγελέα να παρέμβει και από κει και πέρα θα δούμε σε τι χώρα ζούμε».

Έπειτα, καταγράφει την κλήση στην αστυνομία, ζητώντας να ενημερωθεί «ο ανώτερος και να του πείτε ότι ζητώ άμεσα να ενημερωθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να έρθει είτε εισαγγελέας, είτε αστυνομικός, προκειμένου να πάρει κατάθεση κατά την αυτόφωρη διαδικασία. Βρίσκομαι στη Βουλή, όπου περίμενα 3,5 ώρες να έρθει αρμόδιος να πάρει κατάθεσή μου. Δεν έχει έρθει κανείς. Στις 10:30 θα βρίσκομαι στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra Chanel μέχρι τις 11 παρά 20 και εφόσον προσέλθει εισαγγελικός λειτουργός ή αστυνομικός, θα είμαι στη διάθεση επί τόπου, προκειμένου να στοιχειοθετήσει η καταγγελία και να κινηθεί αυτόφωρη διαδικασία».

«Έχει καταγραφεί και θα έρθει περιπολικό», απάντησε η τηλεφωνήτρια στο 100.

Περιπολικό έξω από το στούντιο του Kontra

Το περιπολικό έφτασε τελικά στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να δηλώνει στον «αέρα» της εκπομπής που εμφανιζόταν εκείνη την ώρα ότι «ελπίζω να μην φύγουν». «Δεν θα φύγω, θα τους ζητήσω σε ένα γραφείο να λάβουν την κατάθεσή μου. Δεν θα το κάνω σε περιπολικό. Ελπίζω να εμφανιστεί και ένας εισαγγελέας. Δεν θα κάνω πίσω, θα παρακολουθείτε και εσείς live τις εξελίξεις», είπε.

Τελικά όμως το περιπολικό έφυγε, όπως έκανε γνωστό η ίδια. Όπως ανέφερε στην ανάρτησή της η κ. Κωνσταντοπούλου: «Το περιπολικό ήρθε στον (τηλεοπτικό) σταθμό, αλλά “κάποιος” τους είπε να φύγουν. Μέχρι αυτή τη στιγμή περιμένω 12.30 της 12 Δεκεμβρίου 2025 περιμένω εδώ».