Μητσοτάκης σε στελέχη της ΝΔ: Διπλή αποστολή ενόψει 2027

Σε συνάντηση με κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας (προέδρους ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τους στόχους και την πολιτική ατζέντα για την επόμενη περίοδο, τονίζοντας ότι η προσπάθεια για την αλλαγή της χώρας δεν έχει ολοκληρωθεί.

«Έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε την Ελλάδα, να την κάνουμε πραγματική ευρωπαϊκή χώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός στα κομματικά στελέχη.

Προϋπολογισμός και εκλογές 2027

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ψήφιση του Προϋπολογισμού, κάνοντας λόγο για μετατροπή της οικονομικής προόδου σε άμεσο όφελος για τους πολίτες. «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ψηφίζουμε προϋπολογισμό που μετατρέπει την πρόοδο της οικονομίας σε ατομική προκοπή» ανέφερε. Σε ό,τι αφορά την προοπτική των εκλογών του 2027, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι το κόμμα έχει διπλή αποστολή στην τελική ευθεία, να επικοινωνεί στους πολίτες την πολιτική που εφαρμόζεται και να παρουσιάσει τι θα κάνει η κυβέρνηση για το 2030.

Διεθνής αναγνώριση και κριτική στην αντιπολίτευση

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επιλογή του υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη να ηγηθεί κεντρικής πολιτικής της Ευρωζώνης, υπογραμμίζοντας τη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδας.

«Η Ελλάδα, το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, επιλέγεται ως η χώρα που κατευθύνει κεντρική πολιτική της ευρωζώνης. Αυτό αποτελεί αναγνώριση όχι μόνο της πολιτικής μας, αλλά και των προσπαθειών του ελληνικού λαού, απέναντι στην αντιπολίτευση που τα βλέπει όλα μαύρα» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα στους κομματικούς παράγοντες για την αναγκαία ισορροπία μεταξύ φιλοδοξίας και ρεαλισμού «να κρατάμε το βλέμμα των φιλοδοξιών μας ψηλά, αλλά και τη ματιά μας χαμηλά. Οι πολίτες έχουν πολλά προβλήματα ακόμα».