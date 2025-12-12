«Βολές» Μαρινάκη σε Ανδρουλάκη για τις «κουμπαριές»: «Ας πάρει το μάθημά του»

Σαφείς αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη άφησε ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις αναφορές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για «κουμπαριές» που εμπλέκουν πρόσωπα του περιβάλλοντος του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «έπαιξε το παιχνίδι της κουμπαριάς και έπεσε στην παγίδα του», τονίζοντας ότι επέμεινε σε ένα λάθος «εν γνώσει του». Όπως ανέφερε μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο μάρτυρας τον οποίο κατονόμασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν κουμπάρος του πρωθυπουργού, αλλά του αείμνηστου πατέρα του, «πολλά χρόνια πριν».

«Δεν είναι σοβαρή πολιτική κατηγορία η κουμπαριά»

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι οι συγγενικές ή κοινωνικές σχέσεις δεν συνιστούν από μόνες τους πολιτική ενοχή. «Το ότι κάποιος μπορεί να είναι σοβαρά ποινικά ελεγχόμενος και να ήταν κουμπάρος του πατέρα σου δεν σημαίνει ότι είσαι και εσύ ένοχος», τόνισε, προσθέτοντας πως το ίδιο ισχύει και για τον κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος «φαίνεται ότι είναι κουμπάρος με δύο από τους εμπλεκόμενους στις σημερινές συλλήψεις».

Όπως ξεκαθάρισε, αυτό δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κατηγορήσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για εμπλοκή: «Δεν το θεωρώ σοβαρή πολιτική στάση και δεν εκπροσωπεί κανένα κόμμα.»

Αναφορά στην «Ελλάδα του Φραπέ»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παράλληλα, επέκρινε τη ρητορική που οδηγεί σε «τσουβάλιασμα», υπενθυμίζοντας, όπως είπε, ότι το κυβερνών κόμμα δέχθηκε επί μήνες κατηγορίες περί συγκάλυψης «εγκληματικής οργάνωσης» με αφορμή υποθέσεις λαθρεμπορίας, οι οποίες τελικά διαψεύστηκαν.

«Η Ελλάδα του Φραπέ ανήκει στο παρελθόν. Όποιος παρανομεί πρέπει να πηγαίνει στη Δικαιοσύνη», σημείωσε, επαναλαμβάνοντας ότι πολιτικές αντιπαραθέσεις με επίκεντρο κουμπαριές και προσωπικές σχέσεις «δεν οδηγούν πουθενά».