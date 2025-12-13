ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Κρήτη στην Ευελπίδων 15 συλληφθέντες για το σκάνδαλο των επιδοτήσεων

Άρχισε αργά το απόγευμα του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου η μεταγωγή των 15 συλληφθέντων στην Κρήτη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την άφιξή τους στο λιμάνι του Πειραιά να υπολογίζεται για το πρωί της Κυριακής, (περίπου στις έξι και μισή) με το πλοίο της γραμμής.



Η κλούβα της Ελληνικής Αστυνομίας, την οποία συνοδεύει ισχυρή αστυνομική δύναμη, παρέλαβε τους 15 συλληφθέντες για συμμετοχή στο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο Ηράκλειο Κρήτης, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες και το βίντεο του patris.gr.

Η κλούβα της Αστυνομίας με τους 15 συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ/Φωτ. ΠΑΤΡΙΣ

Την Κυριακή, οι 15 θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα και από εκεί θα οδηγηθούν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να ζητήσουν προθεσμία από τον αρμόδιο ανακριτή ώστε να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Η λίστα με τους κατηγορούμενους

Νωρίτερα, σήμερα, η υπόθεση του σκανδάλου των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, μπήκε στη νέα φάση της καθώς έγιναν γνωστά τα προφίλ των 42 κατηγορούμενων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Συνολικά 16 άτομα συνελήφθησαν στην Κρήτη, μεταξύ των οποίων και τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης.

Η δικογραφία, που είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, υποβλήθηκε σήμερα το πρωί (13/12) στον Εισαγγελέα Ηρακλείου.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται αγρότες, κτηνοτρόφοι, λογιστές, επιτηδευματίες, ιδιωτικοί υπάλληλοι και δικηγόροι.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στις έρευνες

Στο πλαίσιο της ευρείας κλίμακας συντονισμένης επιχείρησης, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων πραγματοποίησαν έρευνες σε οικίες, λογιστικό γραφείο, Κέντρο Υποδοχής Αιτήσεων και οχήματα σε περιοχές του Ηρακλείου Κρήτης.

Κατά τις έρευνες αυτές, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικά στοιχεία, χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων:

Το χρηματικό ποσό των 35.750,00 ευρώ.

Μία ράβδος χρυσού.

Δεκαεννέα χρυσές λίρες.

Τρεις χρυσές αλυσίδες.

Πλήθος σχετιζόμενων εγγράφων και τραπεζικών καρτών.

Δεκατέσσερα κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί Η/Υ, μία φορητή ταμπλέτα και μία εξωτερική φορητή μονάδα αποθήκευσης (USB).

Η δικογραφία υποβλήθηκε σήμερα το πρωί (13/12) στον Εισαγγελέα Ηρακλείου, ο οποίος και θα αναλάβει την περαιτέρω διαδικασία. Παράλληλα, τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν θα σταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για την εξέταση και ανάλυσή τους.