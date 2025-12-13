ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο αγροτοσυνδικαλιστής, οι παράνομες επιδοτήσεις και το πολιτικό θρίλερ με την κουμπαριά

Νέους τριγμούς σε πολιτικό επίπεδο προκαλεί η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη που είχε ως αποτέλεσματη σύλληψη 14 ατόμων με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕκαι την είσπραξη παράνομων επιδοτήσεων.

Σήμερα αναμένεται να ταξιδέψουν με το πλοίο της γραμμής για Αθήνα προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 14 συλληφθέντες στους οποίους αποδίδεται η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης.

Συνολικά η Αστυνομία προχώρησε σε 15 συλλήψεις, οι 14 για τις παράνομες επιδοτήσεις και μια για παράνομη οπλοκατοχή. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 42 κατηγορούμενοι και η επιχείρηση του ελληνικού FBI πραγματοποιήθηκε μετά την εντολή για προκαταρκτική έρευνα από την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, οι προσαχθέντες πάλι, οι οποίοι ήταν αρκετοί, αφέθηκαν ελεύθεροι. Τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που ήρθαν από την Αθήνα γράφουν «πυρετωδώς» για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να επιτρέψουν στους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων να έρθουν σε επικοινωνία με τους εντολείς τους. Είναι βέβαιο όμως ότι η προανακριτική τους απολογία θα είναι λακωνικότατη δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμα πρόσβαση στη δικογραφία για να μελετήσουν τα στοιχεία όσων τους αποδίδονται.

Η δικογραφία αφορά στα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης κλπ

Κεντρικό πρόσωπο αυτή της εγκληματικής ομάδας φέρεται, σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, να είναι ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Μύρων Χιλεντζάκης από τις Αρχάνες. Του αποδίδεται ότι εκείνος κινούσε τα νήματα και ήταν πίσω από πολλές περιπτώσεις με σκοπό την παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων. Η έρευνα γύρω από το πρόσωπο του ήταν αναμενόμενη και αναπόφευκτη αν ληφθεί υπόψη ότι γίνεται κατ’ επανάληψη αναφορά στο όνομα του σε διαφορετικές δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέσα από τις τηλεφωνικές επισυνδέσεις δηλαδή προκύπτουν αποκαλυπτικοί διάλογοι τρίτων (οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας και της δημοσιότητας) για τις δραστηριότητες του.

Πώς δρούσαν για να εισπράττουν τις παράνομες επιδοτήσεις

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να λάμβαναν παράνομα χρηματικές ενισχύσεις μέσω ψευδών δηλώσεων, εξαπατώντας έτσι τους αρμόδιους φορείς και αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Το διάστημα που ερευνάται, εξηγούν αστυνομικές πηγές, αφορά τα έτη από το 2019 μέχρι το 2025 και το ύψος των παράνομων επιδοτήσεων αγγίζει τα 1,7 εκατ. ευρώ.

Η οργάνωση του φερόμενου κυκλώματος είχε συγκεκριμένους ρόλους για κάθε εμπλεκόμενο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εγκέφαλος φέρεται ο Μύρων Χιλετζάκης, γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής από την Κρήτη, με επιχειρηματική δραστηριότητα και μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Κατηγορείται ότι συντόνιζε τις διαδικασίες υποβολής ψευδών δηλώσεων για αγροτικές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πηγές αναφέρουν ότι σε σχεδόν επτά χρόνια το κύκλωμα έβαλε στην τσέπη περίπου 1,7 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, ο Μύρων Χιλετζάκης είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.

Οι ψευδείς δηλώσεις υποβάλλονταν μέσω της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών, όπου πρόεδρος είναι ο Χιλετζάκης, ενώ η έδρα τους ήταν οι Αρχάνες Ηρακλείου.

Ο ίδιος συμμετείχε στις τελευταίες κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο, ενώ πριν από λίγα 24ωρα είχε παραχωρήσει και συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Ertnews.

Πολιτική αντιπαράθεση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για την κουμπαριά Ανδρουλάκη

Στους 14 συλληφθέντες συγκαταλέγεται και ο κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και λογιστής Γιώργος Λαμπράκης, καθώς και η σύζυγός του, δικηγόρος, Χρυσάνθη Κουτάντου.

Πληροφορίες αναφέρουν πως και ο Γιώργος Λαμπράκης φέρεται να έχει κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης.

Τα μέλη του κυκλώματος δήλωναν επιπλέον χωράφια που δεν κατείχαν, εκτάσεις που ανήκαν σε άτομα που είχαν πεθάνει ή και εκτάσεις που για διάφορους λόγους δεν είχαν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες τους, και δημιουργούσαν εικονικά έγγραφα. Όλο το «παιχνίδι» φέρεται πως το έκαναν ο αρχηγός με τον λογιστή και η δικηγόρος.