Αλεξάνδρα Σδούκου σε ΠΑΣΟΚ: Ο Χιλεντζάκης έχιε διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία

«Στο ΠΑΣΟΚ αποδεικνύονται πραγματικά ανεπίδεκτοι μαθήσεως. Θα περίμενε κανείς ότι, ειδικά μετά τις χθεσινές αποκαλύψεις για τις κουμπαριές του κ. Ανδρουλάκη που βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας για παράνομες επιδοτήσεις, θα έδειχναν μεγαλύτερη πολιτική σωφροσύνη. Αντί όμως να κατανοήσουν σε τι ολισθηρό δρόμο έχουν μπει και να σιωπήσουν, επιμένουν να συνδέσουν εμπλεκόμενους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό παρότι η αυτή η τακτική τους γύρισε ξανά μπούμερανγκ» τονίζει σε ανάρτησή της η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου.

«Όπως ξεκαθάρισα και σήμερα στον κ. Τσουκαλά στο OPEN, η προσπάθεια λάσπης και συμψηφισμού πέφτει στο κενό. Ο κ. Χιλετζάκης ήταν ανενεργό μέλος μας εδώ και χρόνια, δεν συμμετείχε σε καμία πρόσφατη εκλογική διαδικασία και έχει διαγραφεί οριστικά από τα μητρώα του κόμματος. Είναι πάγια και αδιαπραγμάτευτη αρχή της Νέας Δημοκρατίας, μόλις υπάρξει η παραμικρή εμπλοκή μέλους σε ποινική δικογραφία, να αναστέλλεται αυτομάτως και ακαριαία η κομματική του ιδιότητα. Δεν περιμένουμε υποδείξεις για να πράξουμε το αυτονόητο, ούτε εκδίδουμε δελτία τύπου όπως έσπευσε να κάνει το ΠΑΣΟΚ για επικοινωνιακή διαχείριση» σημειώνει.

Τέλος η κ. Σδούκου καλεί το ΠΑΣΟΚ έστω και τώρα να αναλογιστούν το βάρος της ευθύνης που τους αναλογεί ως αξιωματική αντιπολίτευση. «Ας σταματήσουν την μικροπολιτική και ας συνδράμουν επιτέλους ουσιαστικά στη διερεύνηση του τι πήγε στραβά με τις αγροτικές επιδοτήσεις όλα αυτά τα χρόνια» υπογραμμίζει.