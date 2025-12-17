Ανδρουλάκης: Κάρτα αγροτικού πετρελαίου και πλαφόν στα εφόδια - Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες

Ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων για την ανακούφιση του πρωτογενούς τομέα κατέθεσε από το βήμα της Βουλής ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό.

Ο κ. Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, τόνισε ότι οι αγρότες χρειάζονται αξιοπρέπεια και προοπτική, προτείνοντας μια δέσμη παρεμβάσεων που εστιάζουν στην άμεση μείωση του κόστους παραγωγής και την προστασία της αγροτικής γης.

«Φρένο» στις τιμές των εφοδίων και φθηνό ρεύμα

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως προτεραιότητα τον έλεγχο των τιμών στις εισροές, προτείνοντας τη θεσμοθέτηση ανώτατης τιμής για γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, καθώς και για σπόρους. Το πλαφόν αυτό προτείνεται να μην υπερβαίνει το +30% από τον μέσο όρο των πέντε χαμηλότερων τιμών στα κράτη-μέλη της ΕΕ, με βάση τη δραστική ουσία.

Παράλληλα, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, πρότεινε:

Αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος: Σταθερή τιμή στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα για πέντε έτη.

Σταθερή τιμή στα για πέντε έτη. Μείωση παγίου: Μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης στα 5 ευρώ .

Μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης στα . Ενεργειακή αυτονομία: Ενίσχυση των αγροτών μέσω επιδοτήσεων για εγκατάσταση ΑΠΕ και δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων.

Η «Κάρτα Αγροτικού Πετρελαίου»

Μία από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις που περιλαμβάνει η πρόταση είναι η καθιέρωση της «Κάρτας Αγροτικού Πετρελαίου». Με το μέτρο αυτό, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης θα αφαιρείται αυτόματα στην αντλία κατά την προμήθεια των καυσίμων, λύνοντας το χρόνιο πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί περιμένοντας τις επιστροφές φόρων.

Προστασία από πλειστηριασμούς και διαφάνεια

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο ακανθώδες ζήτημα των «κόκκινων» δανείων, ζητώντας μια «δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας» για τους οφειλέτες. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει:

Πλήρη προστασία της αγροτικής γης από τους πλειστηριασμούς.

Διαφάνεια σε όλα τα στάδια των ενισχύσεων και των ελέγχων, ώστε οι πόροι να καταλήγουν δίκαια στους δικαιούχους.

«Χριστούγεννα με ελπίδα»

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε τον επείγοντα χαρακτήρα των μέτρων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό είναι ένα σχέδιο που, αν σήμερα το παρουσιάσουμε στον πρωτογενή τομέα, είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν Χριστούγεννα στα σπίτια τους με τις οικογένειές τους με αξιοπρέπεια, ελπίδα και προοπτική».