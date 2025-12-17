Ο Αιμίλιος Χειλάκης και ο Covid με ιδεολογικό πρόσημο

Δυστυχώς είδα όλη τη χθεσινή εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα

Και γράφω «δυστυχώς» διότι το πάνελ είχε μεγάλη όρεξη να πει όλες τις απόψεις του σε σημείο που θυμήθηκα έναν παλαιό διευθυντή τηλεόρασης που έλεγε «ξέρουμε ότι έχεις όλες τις πληροφορίες, απλά αλλά εμείς και οι τηλεθεατές δε θέλουμε να τις μάθουμε όλες».

Με αποτέλεσμα ο Τσίπρας να πάρει το λόγο περίπου στις 21:00.

Τελικά αυτή η αναμονή άξιζε τον κόπο γιατί τελευταίος- πριν από τον πρώην πρωθυπουργό -τον λόγο πήρε για τη δεύτερη παρέμβασή του ο Αιμίλιος Χειλάκης ο οποίος με την εξαιρετική φωνή του είναι ο αφηγητής του audiobook της «Ιθάκης».

Και ένα υψηλής τάσης «ρεύμα» με χτύπησε όταν άκουσα τον ηθοποιό να εξηγεί το τι είναι τελικά «προοδευτικό». Παραθέτω:

«Στον covid έλεγα ότι συντηρητικός είναι ο άνθρωπος ο οποίος λέει δεν βγαίνω έξω μη με κολλήσει κανείς. Προοδευτικός ήταν αυτός που έλεγε, δεν θα βγω έξω γιατί ίσως κολλήσω κάποιον».

Πόσα άλλα να αντέξω βραδιάτικα, περιμένοντας την... ατελείωτη ομιλία Τσίπρα.