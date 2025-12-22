Αγρότες: Σε δημοσκοπική πίεση το Μαξίμου-Απομόνωση των ακραίων και παρεμβάσεις για τα μεγάλα μπλόκα

Τρόπους να υπερβεί το αδιέξοδο των αγροτικών κινητοποιήσεων αναζητά εναγωνίως το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς τα μπλόκα στους εθνικούς οδικούς άξονες εισέρχονται στην τρίτη εβδομάδα τους απειλώντας ευθέως πλέον να διαταράξουν την απρόσκοπτη κίνηση, αλλά και να πλήξουν την οικονομική δραστηριότητα της εορταστικής περιόδου.

Στο σημερινό πρωινό καφέ αναμένεται να γίνει μία αποτίμηση της κατάστασης, όπως έχει διαμορφωθεί έως τώρα, αλλά και των παρασκηνιακών επαφών ανάμεσα σε κυβερνητικά και κομματικά στελέχη, όπως κυρίως ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, αλλά και οι Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας και ο εξ απορρήτων του πρωθυπουργού, Θανάσης Νέζης, με αγροτοσυνδικαλιστές στα μπλόκα της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας.

Κυβερνητικό στέλεχος με άμεση γνώση των προαναφερθεισών επαφών τονίζει τη πρόθεση της κυβέρνησης να ικανοποιήσει άμεσα το αίτημα για αποζημίωση των παραγωγών μηδικής ( τριφύλλι ), που αποτελούν μία από τις πλέον υπολογίσιμες ομάδες στο μπλόκο της Νίκαιας. Η ίδια πηγή επιβεβαιώνει, δε, και την οριστική επίλυση του ζητήματος που είχαν οι αγρότες από τις Σέρρες με τον υπολογισμό του ΑΤΑΚ. Αν και οι συγκεκριμένες εξελίξεις είναι ενθαρρυντικές και αφορούν δύο από τα δυναμικότερα μπλόκα ανά την επικράτεια στην κυβέρνηση αποφεύγουν τις εκτιμήσεις για εκτόνωση των μπλόκων στα επόμενα 24ώρα, καθώς αντίστοιχες στο πρόσφατο παρελθόν δεν επαληθεύθηκαν.

Οι δημοσκοπήσεις στενεύουν τα περιθώρια ελιγμών

Στην κυβέρνηση αντιλαμβάνονται ότι μετά τη δεύτερη διαδοχική άρνηση των αγροτών να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου επείγει η αναπροσαρμογή της στάσης της επί το αυστηρότερον, ωστόσο, είναι σαφές ότι η κοινωνική στήριξη, όπως αυτή αποτυπώνεται στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, στενεύει επικίνδυνα τα περιθώρια ελιγμών της.

Το μήνυμα, που εκπέμπει το Μέγαρο Μαξίμου είναι τριπλό: πρώτον ότι η πόρτα του διαλόγου παραμένει ανοιχτή, δεύτερον ότι η κυβέρνηση δεν έχει άλλα χρήματα να ρίξει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και τρίτον ότι οι αγρότες θα πρέπει να αναλογιστούν την ταλαιπωρία των πολιτών και την οικονομική ζημιά εμπόρων και ξενοδόχων εξ αιτίας των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων.

«Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο.. από τον κατάλογο με τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία ή συζήτηση προκειμένου να βρεθεί λύση και μόνο 7 δεν μπορούν να επιλυθούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά» διεμήνυσε μέσω της καθιερωμένης Κυριακάτικης ανάρτησης του ο πρωθυπουργός δίνοντας το στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων.

Στόχος η απομόνωση των ακραίων συνδικαλιστών

Σε αυτό το πλαίσιο, έμπειρος κυβερνητικός παράγων τονίζει με νόημα πως εφ εξής η κυβέρνηση θα αναδεικνύει ολοένα και εντονότερα την αδιαλλαξία ορισμένων ακραίων αγροτοσυνδικαλιστών, που εμμονικά σχεδόν αρνούνται το διάλογο με την προσδοκία να απευθυνθεί στη μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών, που μπορεί να διαμαρτύρονται δικαίως, αλλά δεν αναμειγνύουν τις κινητοποιήσεις με πολιτικές σκοπιμότητες. «Η επιμονή σε μια στείρα άρνηση διαλόγου δεν ωφελεί κανέναν και είναι δείγμα μιας μη εποικοδομητικής στάσης. Οι οικονομικές επιπτώσεις από τα μπλόκα στην υπόλοιπη κοινωνία είναι ήδη εμφανείς. Η διεκδίκηση αιτημάτων οφείλει να γίνεται πάντα με σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο», σημείωσε σε άλλο σημείο της χθεσινής του τοποθέτησης ο πρωθυπουργός.

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι τα επόμενα 24ώρα και καθώς θα πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα θα αυξηθεί η πολιτική και κοινωνική πίεση προς τα μπλόκα με την προσδοκία να πληγεί η συνοχή των μπλόκων και να απομονωθούν οι ακραίοι συνδικαλιστές, που αρνούνται χωρίς σοβαρά επιχειρήματα, όπως λέγεται, τη συζήτηση με την κυβέρνηση, στο πλαίσιο του ιδιότυπου πολέμου φθοράς ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα και τους αγρότες.

Άλλωστε, κυβερνητικά στελέχη δεν αποκλείουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις κινητοποιήσεις και αγρότες, οι οποίοι ελέγχονται στο πλαίσιο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον απόηχο των πληροφοριών ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης, βρίσκεται στο επίκεντρο προκαταρκτικής έρευνας για παράνομες επιδοτήσεις κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας