Οι αγρότες κλείνουν σήμερα τις σήραγγες στα Τέμπη για τα φορτηγά - Τι ισχύει για ΙΧ και λεωφορεία

Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, διατηρώντας την πίεση προς την κυβέρνηση, αλλά με στόχο –όπως υπογραμμίζουν– να περιοριστεί η ταλαιπωρία των πολιτών.

Από το μπλόκο της Νίκαιας, που αποτελεί το επίκεντρο των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλία, αποφασίστηκε σε συνέλευση ο συμβολικός αποκλεισμός των σηράγγων των Τέμπη για τα φορτηγά, σήμερα Δευτέρα (22/12), από τις 11:30 με το μπλόκο να αναμένεται να διαρκέσει για πέντε ώρες.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι αγρότες θα κινηθούν με τα τρακτέρ τους προς την εθνική οδό Αθηνών–-Θεσσαλονίκης, ωστόσο θα επιτρέπεται κανονικά η διέλευση των ΙΧ αυτοκινήτων και των λεωφορείων.

Χριστούγεννα με ανοιχτούς δρόμους, υπόσχονται οι αγρότες

Επίσης, οι αγρότες διαβεβαίωσαν ότι θα επιτρέψουν τη διέλευση των ταξιδιωτών το τριήμερο των Χριστουγέννων, ενώ την ίδια στιγμή συνεχίζουν να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων, ώστε οι οδηγοί να περνούν ελεύθερα.

Παράλληλα, όπως τονίστηκε στη συνέλευση, στο μπλόκο της Νίκαιας θα γίνει αναδιάταξη των τρακτέρ, ώστε από την Τρίτη και μετά να μην προκύπτουν προβλήματα στις μετακινήσεις των ταξιδιωτών, οι οποίοι αναμένεται να αυξηθούν λόγω των εορτών.

Αντίστοιχες κινήσεις προγραμματίζονται και στα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας, ενώ οι αγρότες αναμένεται να συνεδριάσουν εκ νέου τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση και τις δράσεις τους ενόψει της Πρωτοχρονιάς.