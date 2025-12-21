Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες με άνοιγμα διοδίων και μπλόκα σε τελωνεία και σήραγγες

Για 22η ημέρα αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, προχωρώντας μάλιστα και άνοιγμα των μπαρών σε διόδια κατά μήκος της εθνικής οδού Αθήνας-Θεσσαλονίκης.

Παρά το γεγονός ότι τα Χριστούγεννα βρίσκονται προ των πυλών, οι παραγωγοί παραμένουν στους δρόμους και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, αν και σύμφωνα με την κυβέρνηση, η πλειοψηφία των αιτημάτων τους έχει ήδη ικανοποιηθεί. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε νέα πρόσκληση σε διάλογο, ζητώντας τους να σκεφτούν την πατρίδα όπως έγραψε στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook.

Κλείνουν οι σήραγγες των Τεμπών

Για αύριο, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, οι αγρότες αποφάσισαν να αποκλείσουν τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσαν οι σήραγγες θα κλείσουν στις 11:30 για πέντε ώρες.

Κι ενώ συνεχίζουν τα μπλόκα σε δρόμους αλλά και τα κλεισίματα τελωνείων, το στοιχείο που πρόσθεσαν στις κινητοποιήσεις τους και στοχεύει στο να κερδίζουν περαιτέρω στήριξη του αγώνα τους από τους πολίτες, είναι το να ανοίγουν μπάρες στα διόδια, δίνοντας στους διερχόμενους οδηγούς τη δυνατότητα να περάσουν χωρίς να πληρώσουν.

Στις Αφίδνες κάτω από χιονόνερο

Κάτω από χιονόνερο, αγρότες φαίνονται να τρέχουν προς την κατεβασμένη μπάρα των διοδίων και να κάνουν νόημα στον οδηγό να μην πληρώσει το αντίτιμο. Τη σηκώνουν και μια ουρά οχημάτων περνά, με ορισμένους να κορνάρουν ρυθμικά και να κάνουν το σήμα της νίκης από τα παράθυρα.

Οι αγρότες άνοιξαν μάλιστα και ένα μεγάλο πανό που έγραφε «ΜΠΛΟΚΟ ΘΗΒΑΣ» ενώ ένα άλλο μικρότερο έφερε το σύνθημα «μπλόκο στην πολιτική που μας βγάζει από την παραγωγή».

INTIME

Άνοιξαν τις μπάρες και στα διόδια της Τραγάνας

Οι αγρότες της Αταλάντης, στις 6 το απόγευμα, σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων Τραγάνας, στο 125ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας, όπως δηλώνουν οι ίδιοι.

Έτσι, η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιείται ελεύθερα και χωρίς καταβολή διοδίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κλειστός ο Προμαχώνας

Αλλά και βορειότερα, οι παραγωγοί συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις αποκλείοντας κατά διαστήματα κρίσιμα σημεία όπως μεγάλους οδικούς κόμβους και τελωνεία.

EUROKINISSI

Συγκεκριμένα, αποκλεισμένη παραμένει από τους αγρότες η διάβαση των οχημάτων στην περιοχή Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, του προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νέων Φυλατών, Δημήτρη Παπαδάκη, το σημείο διέλευσης είναι κλειστό και η ρύθμιση της κυκλοφορίας γίνεται από την ΕΛΑΣ ενώ, όπως είπε ο κ. Παπαδάκης, δεν αναμένεται και αύριο Δευτέρα κάποια αλλαγή στο σημείο αυτό.

Σε ότι αφορά τις κινητοποιήσεις των αγροτών στον Προμαχώνα, ο Γιάννης Τορτούρας, μέλος του Συντονιστικού του μπλόκου του Προμαχώνα, δήλωσε στο ΑΠΕ ΜΠΕ, πως η διέλευση θα παραμείνει κλειστή για φορτηγά και νταλίκες μέχρι και τις εννέα το βράδυ.

Στο μπλόκο της Εξοχής, το σημείο διέλευσης θα μείνει κλειστό μέχρι και τις δέκα το βράδυ, σύμφωνα με τον Χρήστο Τσέρνιο, πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Κάτω Νευροκοπίου. Στις επτά το απόγευμα, οι αγρότες έχουν προγραμματίσει γενική συνέλευση, όπως είπε ο κ. Τσέρνιος στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

EUROKINISSI

Ανοικτοί οι παράδρομοι στη Στερεά Ελλάδα

Στο μεταξύ, στα μπλόκα του Μπράλου και της Αταλάντης, μετά τον χθεσινό αποκλεισμό όλων των παράδρομων και του βοηθητικού οδικού δικτύου, σήμερα δεν έχουν προγραμματιστεί νέες παρεμβάσεις. Όπως εξηγούν οι αγρότες, λόγω της αυξημένης κυκλοφοριακής πίεσης επιτρέπουν τη διέλευση των οχημάτων από κοντινούς παράδρομους που χθες παρέμεναν κλειστοί.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στα μπλόκα του Κάστρου Βοιωτίας και της Θήβας, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς νέους αποκλεισμούς. Ωστόσο, μέσα στην ημέρα έχουν προγραμματιστεί γενικές συνελεύσεις, στις οποίες οι αγρότες θα επανεξετάσουν τη στάση τους και θα αποφασίσουν για την περαιτέρω κλιμάκωση ή μη των κινητοποιήσεων.

Όπως τονίζουν, καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών τα μπλόκα σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο, Θήβα και Χαλκίδα θα παραμείνουν ενεργά, στέλνοντας μήνυμα συνέχισης του αγώνα τους μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, όπως σημειώνουν.