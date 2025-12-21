Από τα μπλόκα στα διόδια Αφιδνών οι αγρότες - Η στιγμή που σηκώνουν τις μπάρες

«Επιδρομή» στα διόδια Αφιδνών έκαναν αγρότες από τα μπλόκα της Εύβοιας και της Θήβας, σηκώνοντας τις μπάρες και στα δύο ρεύματα, το απόγευμα της Κυριακής (21/12). Οι αγρότες έκαναν εντυπωσιακή εμφάνιση στο σημείο, με κόρνες και συνθήματα, ενώ άνοιξαν πανό, μπλοκάροντας δύο κεντρικές λωρίδες.

Νωρίτερα, σήμερα, στη συνέλευση που ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από μία ώρα στη Νίκαια, οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν αύριο, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, τις σήραγγες στα Τέμπη για ένα 24ωρο, αλλά μόνο για τα φορτηγά, επιτρέποντας τη διέλευση στους εκδρομείς, όπως είχαν προαναγγείλει. Στις 11:30 το πρωί, οι αγρότες θα ξεκινήσουν από το μπλόκο της Νίκαιας και θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό των σηράγγων για τη διέλευση των φορτηγών, παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους, ενώ ελεύθερα θα περνούν τα ΙΧ και τα λεωφορεία.



Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, οι αγρότες αποφάσισαν πως εκτός από τη ΛΕΑ που είναι ήδη ανοικτή, θα δώσουν στην κυκλοφορία και μια ακόμη λωρίδα ανά κατεύθυνση για τους εκδρομείς (ΙΧ και λεωφορεία), αλλά δεν θα επιτρέπουν και πάλι τη διέλευση των φορτηγών τα οποία θα κινούνται από παρακαμπτήριους δρόμους.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες έχουν προαναγγείλει νέο τρίωρο αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας για τη Δευτέρα, από τις 18:00 έως τις 21:00. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης θα κλείσουν και οι παρακαμπτήριες οδοί.

Ανοικτοί οι παράδρομοι στη Στερεά Θάλασσα

Στο μεταξύ, στα μπλόκα του Μπράλου και της Αταλάντης, μετά τον χθεσινό αποκλεισμό όλων των παράδρομων και του βοηθητικού οδικού δικτύου, σήμερα δεν έχουν προγραμματιστεί νέες παρεμβάσεις. Όπως εξηγούν οι αγρότες, λόγω της αυξημένης κυκλοφοριακής πίεσης επιτρέπουν τη διέλευση των οχημάτων από κοντινούς παράδρομους που χθες παρέμεναν κλειστοί.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στα μπλόκα του Κάστρου Βοιωτίας και της Θήβας, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς νέους αποκλεισμούς. Ωστόσο, μέσα στην ημέρα έχουν προγραμματιστεί γενικές συνελεύσεις, στις οποίες οι αγρότες θα επανεξετάσουν τη στάση τους και θα αποφασίσουν για την περαιτέρω κλιμάκωση ή μη των κινητοποιήσεων.

Όπως τονίζουν, καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών τα μπλόκα σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο, Θήβα και Χαλκίδα θα παραμείνουν ενεργά, στέλνοντας μήνυμα συνέχισης του αγώνα τους μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, όπως σημειώνουν.