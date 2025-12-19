Πολιτική «βόμβα» έριξε η Άννα Διαμαντοπούλου αλλά χωρίς... θύματα. Δεν ξέρω αν ευθύνεται η επικαιρότητα γύρω από τον ευρωβουλευτή Παππά ή τα αγροτικά μπλόκα. Πάντως, σε άλλες στιγμές δεν θα περνούσε... τόσο ανώδυνα κάτω από τα πασοκικά «ραντάρ» η δήλωσή της.

Ακόμη κι αν αυτό που είπε ήχησε σε κάποια αυτιά λογικό και σε άλλα αυτονόητο. Τι είπε όμως η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού της Χαριλάου Τρικούπη;

Ρωτήθηκε σε συνέντευξή της στο pontiki.gr αν θα τεθεί θέμα προέδρου, αν το αποτέλεσμα των εκλογών δεν είναι το επιθυμητό για το ΠΑΣΟΚ. Και απάντησε:

«Έτσι γίνεται πάντοτε. Αν δεν είναι το επιθυμητό, προφανώς». Για να συμπληρώσει όμως και μάλλον αυτό το «μάζεμα» λειτούργησε ως ασπίδα για τα θραύσματα: «Αλλά εμείς παλεύουμε όλοι να είναι περισσότερο από το επιθυμητό» και «εάν το ΠΑΣΟΚ δεν πάει καλά στις εκλογές, δεν θα είναι το πρόβλημα ποιος είναι ο επόμενος αρχηγός. Νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξεις μεγάλες στο πολιτικό σύστημα».

Επειδή δεν θέλω να αδικώ κανέναν, θα σημειώσω ότι η Διαμαντοπούλου στηρίζει τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ και το Νίκο Ανδρουλάκη.

Είναι όμως η δεύτερη φορά (μετά τη δήλωση για την προβληματική εικόνα του αρχηγού, αν και ισχυρός) που αφήνει κάποια σπόντα. Αν τριτώσει, θα μπω σε σκέψεις γιατί σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, παύει να είναι σύμπτωση.