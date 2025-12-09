Στον απόηχο των βίαιων επεισοδίων: Γιατί η Κρήτη είναι η μοναδική περιοχή που δεν έχει ΜΑΤ

Viral έγιναν χθες Δευτέρα (8/12) οι σκηνές βίας που εκτυλίχθηκαν στην Κρήτη, με τους αγρότες να συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις καθώς δεν τους επιτρεπόταν η πρόσβαση προς τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά.

Έτσι, οι αγρότες επιχείρησαν να σπάσουν τους αστυνομικούς φραγμούς που είχαν στηθεί με αποτέλεσμα να έρθουν στα χέρια με τις δυνάμεις της ΕΛΑΣ, που με τη σειρά τους απάντησαν με ρίψη χημικών και κρότου λάμψης.

Φωτ.: Intime

Ακολούθησαν εικόνες με συγκρούσεις σώμα με σώμα, ενώ στα Χανιά οι εξαγριωμένοι αγρότες έφτασαν στο σημείο και να αναποδογυρίσουν περιπολικό της ΕΛΑΣ.

Την ώρα που σήμερα Τρίτη (9/12) γίνεται μία προσπάθεια να εκτονωθεί η ένταση και να μην ξεσπάσει νέος κύκλος βίας στα αγροτικά μπλόκα, οι πιο... «αετομάτηδες» θα πρόσεξαν πως κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων έλειπε κάτι που στα μάτια των Αθηναίων είναι πολύ σύνηθες, κι αυτό ήταν οι άνδρες των ΜΑΤ.

Συγκεκριμένα, στα επεισόδια που σημειώθηκαν στην Κρήτη, οι αγρότες συγκρούστηκαν με άνδρες του ΤΑΕ Κρήτης, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων δηλαδή που βρίσκεται στο νησί, αντί για τα «παραδοσιακά» ΜΑΤ. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό πως οι στολές των αστυνομικών του ΤΑΕ έχουν μπλε χρώμα και όχι το κλασικό πράσινο χρώμα που φέρουν οι άνδρες των ΜΑΤ.

Φωτ.: Intime

Γιατί όμως δεν υπάρχουν ΜΑΤ στην Κρήτη; Η απάντηση ουσιαστικά είναι πως... ποτέ δεν χρειάστηκαν.

Αντί για ΜΑΤ... ΤΑΕ

Οι ειδικές Μονάδες Αποκατάστασης Τάξης ή αλλιώς τα γνωστά μας ΜΑΤ δημιουργήθηκαν το 1976 με κύριο σκοπό την αποτροπή επεισοδίων κατά τη διάρκεια δημόσιων συγκεντρώσεων σε διαδηλώσεις ή γήπεδα.

Από την άλλη, στην Κρήτη, οι αστυνομικές δυνάμεις ήταν εξαρχής εστιασμένες στην αποτροπή παραβατικότητας όπως ζωοκλοπών ή οπλοκατοχής, έτσι οι ειδικές υπηρεσίες της ΕΛΑΣ που βρίσκονται στο νησί είναι τα ΤΑΕ (Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων), τα οποία είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και τη διατήρηση της τάξης.

Φωτ.: Eurokinissi

Σε περιπτώσεις καταστάσεων, όπως η χθεσινή με τις κινητοποιήσεις των αγροτών, συστήνονται εκτάκτως διμοιρίες, οι οποίες απαρτίζονται από άνδρες των ΤΑΕ, που καλούνται να αποτρέψουν να «ξεφύγουν» τα πράγματα σε διαδηλώσεις.

Είναι, όμως, επίσης γνωστό πως δεν διαθέτουν ούτε την εξειδικευμένη εκπαίδευση ούτε την εμπειρία των πιο «μπαρουτοκαπνισμένων» ανδρών των ΜΑΤ, που καλούνται πολύ πιο συχνά να αντιμετωπίσουν «εκρηκτικές» καταστάσεις.

Φωτ.: Eurokinissi

Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα και στα επεισόδια που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (8/12) όπου οι αστυνομικές δυνάμεις έδειξαν πως δεν είχαν την απαιτούμενη εμπειρία για να αποφορτίσουν την ένταση με τους αγρότες. Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη πως ήδη έχει δοθεί εντολή από τα κεντρικά της ΕΛΑΣ να μεταβούν άμεσα στην Κρήτη διμοιρίες των «μπαρουτοκαπνισμένων» ΜΑΤ για να γίνει καλύτερη διαχείριση στα «εκρηκτικά» αγροτικά μπλόκα της Κρήτης.