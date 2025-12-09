Η Ακαδημία έπαθε… Γερωνυμάκειο! Χωρίς θέρμανση μαθητές των σχολείων- Σε αναβρασμό οι γονείς

Ο χειμώνας μας χτύπησε για τα καλά την πόρτα και όλοι αναζητούν λίγη ζεστασιά. Μαθητές, ωστόσο, του Ηρακλείου δεν μπορούν να αισθανθούν αυτή τη θαλπωρή, μία «ανάσα» από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Όπως αναφέρουν οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων των 53ου και 54ου Δημοτικών σχολείων Ηρακλείου, της πρώην Ακαδημίας, τα σχολεία έμειναν χωρίς θέρμανση.

