Λαζαρίδης: Αιχμές για τη στάση της αστυνομίας στην Κρήτη - «Κάποιοι ξέρουν ότι το πάρτι τελείωσε»

Σαφείς αιχμές για τη στάση της αστυνομίας στην Κρήτη διατύπωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης μιλώντας στο Action 24.

«Δεν μου άρεσε αυτά που είδα στην Κρήτη, πέντε και δέκα αγρότες να αποφασίζουν το πότε θα πετάνε τα αεροπλάνα. Είναι πιθανόν να έχουν γίνει λάθη αλλά για να το πω αυτό πρέπει να γνωρίζω τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Αν ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να μην μπουν στις πίστες των αεροδρομίων τότε ο σχεδιασμός της αστυνομίας απέτυχε» είπε ο κ. Λαζαρίδης.

Ο βουλευτής από την Καβάλα, άφησε επίσης υπόνοιες ότι κάποιοι από τους συμμετέχοντες στα επεισόδια ίσως και να βρίσκονται ανάμεσα στους ελεγχόμενους από την ΑΑΔΕ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αυτό δημιουργεί ένταση γιατί ξέρουν ότι το πάρτι τελείωσε» είπε χαρακτηριστικά.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η κυβέρνηση παρά τα δικά της λάθη και τις παραλείψεις έχει ενισχύσει σημαντικά τα δυο τελευταία χρόνια τον αγροτικό κόσμο. «Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ξέραμε ότι θα έχει καθυστερήσεις και πολιτικό κόστος, οφείλαμε όμως να το κάνουμε για τους πραγματικούς αγρότες» προσέθεσε.