Άγριο ντοκουμέντο της δολοφονίας στην Πάτρα - Τον ποδοπατούν και τον χτυπούν με σκαμπό στο κεφάλι

Ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης του θανατηφόρου ξυλοδαρμού του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, από ομάδα ανδρών σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, τα ξημερώματα της Κυριακής (4/1).

Σε βίντεο ντοκουμέντο, που είδε το φως της δημοσιότητας την Πέμπτη (8/1), από το εσωτερικό του καταστήματος, αποτυπώνεται με ακρίβεια τι συνέβη μέχρι να πέσει νεκρός ο 30χρονος.

Στα αποκαλυπτικά πλάνα, φαίνονται δυο άνδρες να χτυπούν με μανία τον άτυχο Κώστα. Ο ένας τον βαράει με κλωτσιές σε διάφορα μέρη του σώματος καθώς και στο κεφάλι, ενώ ο άλλος τον χτυπά ανελέητα με ένα σκαμπό, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο 30χρονος Κώστας φαίνεται να σωριάζεται στο έδαφος και να μην είναι ικανός να αντιδράσει.

Λίγο αργότερα, οι δράστες φαίνονται ατάραχοι να αποχωρούν από το νυχτερινό κέντρο, εγκαταλείποντας το θύμα τους.

Τέσσερις οι συλληφθέντες

Τέσσερις από τους φερόμενους δράστες έχουν συλληφθεί για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Μεταξύ αυτών, δύο αδέλφια 39 και 36 ετών, «γνωστά» στον κόσμο της νύχτας -ένας από αυτούς για υπόθεση ναρκωτικών- και ένας νεαρός πυγμάχος που δούλευε ως «πορτιέρης» σε καταστήματα της πόλης, εμφανίστηκαν αυτοβούλως πριν τη λήξη του αυτοφώρου στο Αστυνομικό Μέγαρο της Ερμού, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους, αρνούμενοι τις κατηγορίες.

Λίγο πριν της 12 το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1) παραδόθηκε και ένας 26χρονος, ο οποίος είχε καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας ως το πρόσωπο που κατάφερε τα θανάσιμα χτυπήματα στο θύμα, την ώρα που ο 30χρονος έβγαινε από το κλαμπ, λίγα λεπτά μετά την άγρια συμπλοκή στο εσωτερικό του νυχτερινού κέντρου

Ο καβγάς που κατέληξε σε τραγωδία

Λίγο αργότερα, η κατάσταση εκτροχιάστηκε μεταξύ της παρέας του 30χρονου θύματος και μιας άλλης παρέας, οι οποίες ήρθαν στα χέρια. Ακολουθούν γροθιές και «καρεκλιές». Αφορμή η «παρατήρηση» της μιας παρέας, σε δυο φίλους του 30χρονου, που χόρευαν στην πίστα κοντά τους, «να πάνε πιο πέρα».

O άνδρας που κατείχε το μαχαίρι φέρεται να είναι το άτομο που τραυμάτισε το ένα από τα δύο αδέλφια, το οποίο φέρει στην πλάτη τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Αναζητείται για να συλληφθεί.

Τι λένε οι δικηγόροι τριών κατηγορουμένων

Οι γνωστοί ποινικολόγοι Πατρών Περικλής Πασχάκης και Χρήστος Τσόλκας που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση των δυο αδελφών και του νεαρού πυγμάχου, σε κοινή δήλωση τους στο pelop.gr, αναφέρουν:

«Σχετικά με την υπόθεση της ανθρωποκτονίας του 30χρονου συμπολίτη μας στην Πάτρα, θα θέλαμε να δηλώσουμε τα εξής: Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.

Οι εντολείς μας αρνούνται κατηγορηματικά την απόδοση της κατηγορίας για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Το περιστατικό είναι όλο καταγεγραμμένο σε βίντεο.

Από το βίντεο προκύπτει καθαρά ότι οι εντολείς μας δεν έχουν σχέση με τον ανθρωποκτονία καθότι κατά την στιγμή του θανάτου του θύματος αυτοί δεν έχουν καμία οπτική ή άλλη επαφή με ό,τι λαμβάνει χώρα και βρίσκονται σε σημείο που απέχει αρκετά μέτρα, όπου σημειώθηκε το τραγικό συμβάν.

Από το βίντεο επίσης προκύπτει ότι μέλος της παρέας του θανόντος ξεκινάει το περιστατικό μαχαιρώνοντας τον έναν εκ των εντολέων μας και προσπαθώντας να μαχαιρώσει και τον άλλο με μαχαίρι που έφερε κρυμμένο στο εσωτερικό του μπουφάν του.

Αντιθέτως οι εντολείς μας ήσαν άοπλοι. Εμπιστευόμαστε απόλυτα την κρίση των Τακτικών Ανακριτικών και Εισαγγελικών Αρχών, στις οποίες θα αναπτύξουμε αναλυτικά τους ισχυρισμούς μας την Παρασκευή».

Οι τρεις κατηγορούμενοι μετά την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν θα απολογηθούν στο Ανακριτή Πατρών, αύριο Παρασκευή 9 Ιανουαρίου.