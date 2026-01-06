Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι 3 συλληφθέντες για τον θάνατο του 30χρονου

Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν από τον εισαγγελέα οι τρεις άνδρες που παραδόθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό 30χρονου σε μπαρ της Πάτρας.

Οι τρεις από τους συνολικά εννέα που αναζητούνταν, εμφανίστηκαν αυτοβούλως λίγο πριν λήξει το αυτόφωρο, μετά το άγριο περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε νυχτερινό μαγαζί.

Πρόκειται για δύο αδέλφια, 36 και 39 ετών, καθώς και έναν 29χρονο, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Πάτρας υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, αναφέρει το tempo24.

Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος 31χρονου. Οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.