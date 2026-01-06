Πάτρα: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 31χρονου έξω από μπαρ

Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, αναμένεται να οδηγηθούν τρεις από τους φερόμενους ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση του θανάτου ενός 31χρονου τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής σε κέντρο διασκέδασης στο κέντρο της Πάτρας, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από ξυλοδαρμό.

Ειδικότερα, οι τρεις άνδρες, ηλικίας 39, 36 και 29 ετών αντίστοιχα, παραδόθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας στην Ασφάλεια Πατρών, γνωρίζοντας πως αναζητούνται και ότι σε βάρος τους θα εκδοθούν εντάλματα σύλληψης.

Μετά λοιπόν την σύλληψή τους οι τρεις άνδρες πρόκειται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της Πάτρας, όπου θα τους ασκηθούν ποινικές διώξεις από τον εισαγγελέα.

Στην συνέχεια, πρόκειται να οδηγηθούν στον ανακριτή που χειρίζεται την συγκεκριμένη υπόθεση από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία, ώστε να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Από την πλευρά τους, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη των υπόλοιπων πέντε ανδρών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, τα στοιχεία των οποίων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται από την Αστυνομία ένα ακόμη άτομο.

Ταυτοποιήθηκαν οκτώ άτομα

Οι αστυνομικοί τη Ασφάλειας Πατρών ταυτοποίησαν τα οκτώ άτομα βάσει των στοιχείων που συγκέντρωσαν και αξιοποίησαν, τόσο από τις κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο κέντρο διασκέδασης, όσο και από τις καταθέσεις που έλαβαν. Άλλωστε, από το βράδυ της Κυριακής η Ασφάλεια Πατρών είχε στην κατοχή της το καταγραφικό των καμερών ασφαλείας, το οποίο παρέδωσε ο ένας εκ των ιδιοκτητών του κέντρου διασκέδασης.

Ελεύθεροι οι δύο ιδιοκτήτες - Άσκησε έφεση ο ένας

Στο μεταξύ, οι δύο ιδιοκτήτες του κέντρου διασκέδασης οδηγηθήκαν αργά σήμερα το μεσημέρι στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο, αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της ψευδούς κατάθεσης, της υπόθαλψης εγκληματία και της παρεμπόδισης της Δικαιοσύνης.

Έπειτα από την ακροαματική διαδικασία ο ένας εκ των ιδιοκτητών κρίθηκε αθώος, ενώ στον δεύτερο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών και εννέα μηνών. Όμως, ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση κατά της απόφασης, η οποία είχε αναστέλλουσα δύναμη και αφέθηκε ελεύθερος.

Από την πλευρά της η Αστυνομία είχε λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας έξω από το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας, καθώς είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες συγγενείς και φίλοι του 31χρονου θύματος.