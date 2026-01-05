Πάτρα: Τι αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 30χρονου Κώστα

Από ισχαιμία στο μυοκάρδιο, η οποία προκλήθηκε ως αποτέλεσμα των δολοφονικών χτυπημάτων που δέχθηκε, επήλθε ο θάνατος του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, σύμφωνα με την έκθεση του Ιατροδικαστή Πατρών.

Όπως προκύπτει από τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ήδη εγκεφαλικά νεκρός. Κατά την εισαγωγή του διαπιστώθηκε μυδρίαση, δηλαδή κατάσταση κατά την οποία η κόρη του οφθαλμού παραμένει διεσταλμένη και δεν ανταποκρίνεται φυσιολογικά στο φως, ένδειξη σοβαρής εγκεφαλικής βλάβης.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση που φέρνει στο φως το τοπικό μέσο pelop.gr, ο άτυχος άνδρας παρουσίαζε σκορ 4 στην Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης, εύρημα που αντιστοιχεί σε βαθύ κώμα και υποδηλώνει εξαιρετικά σοβαρή εγκεφαλική δυσλειτουργία.

Τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής έρευνας ενισχύουν το κατηγορητήριο για τη βαρύτητα των χτυπημάτων που δέχθηκε ο 30χρονος και αποτελούν κρίσιμο στοιχείο στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Αναζητούνται 7 άτομα για ξυλοδαρμό

Την ίδια ώρα, οι Αρχές φαίνεται να αναζητούν συνολικά 7 δράστες για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό του 31χρονου. Από αυτούς, οι τρεις έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Πρόκειται για έναν 35χρονο, τον 38χρονο αδελφό και έναν ακόμη 29χρονο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταθέσεις μελών της παρέας του θύματος, στο επεισόδιο συμμετείχαν 4 ακόμη άγνωστοι σε αυτούς δράστες.

Και οι επτά φερόμενοι δράστες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή.