Πάτρα: Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» στον 30χρονο Κώστα που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν στο τελευταίο «αντίο» στον 30χρονο Κώστα στην Πάτρα, ο οποίος τα ξημερώματα της Κυριακής ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου έξω από νυχτερινό μαγαζί της πόλης.

Συντετριμμένοι η οικογένεια, οι φίλοι και οι συγγενείς έφτασαν το μεσημέρι της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στη Λεύκα Πατρών όπου πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία για τον 30χρονο, ενώ κηδεύτηκε στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

Κηδεία του 30χρονου Κώστα που ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα / Eurokinissi

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ, ενώ τα μέλη της οικογένειας του 30χρονου και φίλοι του φώναζαν το όνομά του κατά τη διάρκεια της ταφής και χειροκροτούσαν. Το κοιμητήριο ήταν γεμάτο από κόσμο που πήγε να συνοδεύσει τον 30χρονο Κώστα στην τελευταία κατοικία του, ενώ πολλοί έφτασαν με τα οχήματά τους έχοντας πάνω φωτογραφίες του 30χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 30χρονος αφήνει πίσω τη σύζυγό του με τα έξι παιδιά που απέκτησαν μαζί.

Υπενθυμίζεται ότι προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν από τον εισαγγελέα οι τρεις άνδρες που παραδόθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό 30χρονου.