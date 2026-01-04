Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 30χρονος μετά από άγριο ξυλοδαρμό για μια... παρεξήγηση μεταξύ παρεών

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (4/1) στην Πάτρα, όταν ένας 30χρονος έχασε τη ζωή του μετά από άγριο ξυλοδαρμό, έπειτα από παρεξήγηση μεταξύ δύο παρεών σε νυχτερινό κατάστημα στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του tempo24, το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 5 τα ξημερώματα, όταν οι δύο παρέες που διασκέδαζαν στον ίδιο χώρο διαπληκτίστηκαν για ασήμαντη αφορμή. Η ένταση δεν άργησε να κλιμακωθεί, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει συμπλοκή.

Ο 30χρονος δέχθηκε σοβαρά χτυπήματα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο μαζί με ακόμη ένα άτομο από την παρέα του, το οποίο τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 30χρονος υπέκυψε λίγα λεπτά αργότερα.

Οι γιατροί ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για τρία άτομα, γνωστά στις Αρχές, που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. έχει λάβει μέτρα για την αποτροπή τυχόν αντιποίνων, ενώ μέλη της παρέας του θύματος έχουν μεταφερθεί στην Ασφάλεια Πατρών, όπου δίνουν καταθέσεις.