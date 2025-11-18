Ανείπωτη αγριότητα στον Νέο Κόσμο: «Του κόπηκε η αναπνοή - Σαν κομπρεσέρ δούλευε το χέρι του»

Αποτροπιασμό προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο οδηγήθηκε στον θάνατο ένας 58χρονος οδηγός στον Νέο Κόσμο, που δέχτηκε ανελέητα χτυπήματα στο κεφάλι μετά από καταδίωξη δύο μηχανών, επειδή θεώρησαν ότι τους έκλεισε τον δρόμο.

Την απίστευτη βιαιότητα ενός 31χρονου, που σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ομολόγησε ότι ξυλοκόπησε τον 58χρονο οδηγό, περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες του άγριου επεισοδίου που έλαβε χώρα σε έναν αδιέξοδο δρόμο στον Νέο Κόσμο.

«Ένα μπαμ άκουσα μονάχα και με το μπαμ που έγινε ήρθε ο άλλος με το μηχανάκι και του κοπάναγε από πάνω μπουνιές. Τον άφησε εκεί, τέρμα... Δεν ξανασηκώθηκε ο άνθρωπος. Τέρμα, του κόπηκε η αναπνοή. Σαν κομπρεσέρ δούλευε το χέρι του, μιλάμε για ξύλο όχι αστεία... Πολύ ξύλο», αναφέρει χαρακτηριστικά στην κάμερα του OPEN ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Λέγεται μάλιστα ότι το θύμα, πριν δεχθεί τα απανωτά χτυπήματα, είχε ψεκάσει με σπρέι πιπεριού τον συλληφθέντα που είναι αλβανικής καταγωγής.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την ΕΡΤ, ο 31χρονος είχε προσαχθεί άλλες τρεις φορές (!) στο παρελθόν για ανάλογα επεισόδια με οδηγούς αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος!

Σημειώνεται ότι στα χέρια των Αρχών βρέθηκαν ακόμη δύο Έλληνες καθώς και ο πατέρας του 31χρονου, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να κρύψει τη μοτοσικλέτα του γιου του αμέσως μετά το περιστατικό. Ο 31χρονος ισχυρίστηκε πως έδρασε μόνος του και έτσι οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι.

Κατά την ανάκριση, ο 31χρονος φέρεται να είχε αρχικά υποστηρίξει ότι το χτύπημα σε βάρος του θύματος το είχε καταφέρει ένας από τους άλλους δύο συλληφθέντες. Από την πλευρά τους, οι άλλοι δύο «έδειξαν» τον 31χρονο ως υπαίτιο. Και οι τρεις είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ληστείας, παραβίαση του νόμου περί όπλων και απείθεια.

Πώς έγιναν οι συλλήψεις

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, οι Αρχές μετά από έρευνες στις κάμερες της περιοχής που κατέγραψαν το περιστατικό, συνέλαβαν τα τέσσερα άτομα που σχετίζονται με τον θάνατο του άτυχου 58χρονου. Σημειώνεται πως νωρίτερα είχαν προσαχθεί δύο άτομα, τα οποία ήταν οι επιβαίνοντες στη μία μηχανή.

Πρόκειται για τρία άτομα τα οποία επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες, που ήρθαν σε αντιπαράθεση με τον οδηγό, γιατί θεώρησαν ότι τους έκλεισε τον δρόμο. Ένας από αυτούς, μάλιστα, δεν δίστασε να γρονθοκοπήσει αρκετές φορές τον 58χρονο. Μάλιστα, σύμφωνα με πλάνα που είδαν στις κάμερες οι αστυνομικοί, χτυπούσε επανειλημμένα το κεφάλι του άτυχου οδηγού στο τιμόνι του αυτοκινήτου.

Πώς έγινε το τραγικό περιστατικό

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας (17/11) όταν ο 58χρονος είχε τον καυγά με τα τρία άτομα, οδηγώντας σε δρόμο του Νέου Κόσμου. Στη συνέχεια και ενώ κινούταν επί της οδού Σουλιέ, ο άτυχος 58χρονος φαίνεται πως έπαθε ανακοπή καρδιάς, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε σταθμευμένο όχημα.

Αμέσως στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» σε κρίσιμη κατάσταση όπου δυστυχώς εξέπνευσε.

Τα χτυπήματα, όμως, που έφερε στο πρόσωπο ο 58χρονος έκανε τις Αρχές να ερευνήσουν αν είχε συμβεί κάτι παραπάνω νωρίτερα από το τροχαίο και, μετά από μαρτυρίες περίοικων, αναζήτησαν τα άτομα που επέβαιναν στις επίμαχες μοτοσικλέτες, με τον ξυλοδαρμό του οδηγού να φαίνεται πως είχε ως αποτέλεσμα και την αδιαθεσία του αργότερα.

Νέο βίντεο από την μοιραία καταδίωξη

Την ίδια ώρα, στο φως της δημοσιότητας ήρθε νέο βίντεο από την μοιραία καταδίωξη στο Νέο Κόσμο: