Δύο προσαγωγές για τον θάνατο του οδηγού στον Νέο Κόσμο - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις αναφορικά με τον θάνατο ενός 58χρονου οδηγού στον Νέο Κόσμο καθώς άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών προχώρησαν σε δύο προσαγωγές ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, τα εν λόγω άτομα φαίνεται πως σχετίζονται με τον θάνατο του 58χρονου, ο οποίος έπαθε ανακοπή ενώ οδηγούσε με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε σταθμευμένο όχημα.

Τα χτυπήματα όμως που έφερε στο κεφάλι αλλά και οι μαρτυρίες περίοικων που έκαναν λόγο για καυγά του οδηγού με δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, οδήγησαν τις Αρχές στην αναζήτησή τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (17/11) με τον άτυχο άνδρα να φαίνεται πως έπαθε ανακοπή καρδιάς ενώ κινούνταν επί της οδού Σουλιέ στον Νέο Κόσμο.

Όπως αναφέρεται, ο άτυχος 58χρονος έφερε χτυπήματα στο κεφάλι και εξετάζεται το ενδεχόμενο να γρονθοκοπήθηκε από δύο άτομα που επέβαιναν σε διερχόμενο δίκυκλο που ίσως εμπλέκεται στο ατύχημα, σύμφωνα με μαρτυρίες περίοικων.