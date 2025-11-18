Νέος Κόσμος: 4 συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου οδηγού - Του χτυπούσαν το κεφάλι στο τιμόνι

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του 58χρονου οδηγού στον Νέο Κόσμο, με την ΕΛΑΣ να έχει προχωρήσει συνολικά σε τέσσερις συλλήψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, οι Αρχές μετά από έρευνες στις κάμερες της περιοχής που κατέγραψαν το περιστατικό, συνέλαβαν τέσσερα άτομα που σχετίζονται με τον θάνατο του άτυχου 58χρονου. Σημειώνεται πως νωρίτερα είχαν προσαχθεί δύο άτομα, τα οποία ήταν οι επιβαίνοντες στη μία μηχανή.

Πρόκειται για τρία άτομα (όλα με ποινικό παρελθόν), τα οποία επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες, που ήρθαν σε αντιπαράθεση με τον οδηγό, γιατί θεώρησαν ότι τους έκλεισε τον δρόμο. Ένας από αυτούς, μάλιστα, δεν δίστασε να γρονθοκοπήσει αρκετές φορές τον 58χρονο. Μάλιστα, σύμφωνα με πλάνα που είδαν στις κάμερες οι αστυνομικοί, χτυπούσε επανειλημμένα το κεφάλι του άτυχου οδηγού στο τιμόνι του αυτοκινήτου.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο πατέρας του συγκεκριμένου «νταή», ο οποίος αποπειράθηκε στη συνέχεια να κρύψει τη μοτοσικλέτα.

Πώς έγινε το τραγικό περιστατικό

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας (17/11) όταν ο 58χρονος είχε τον καυγά με τα τρία άτομα, οδηγώντας σε δρόμο του Νέου Κόσμου. Στη συνέχεια και ενώ κινούταν επί της οδού Σουλιέ, ο άτυχος 58χρονος φαίνεται πως έπαθε ανακοπή καρδιάς, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε σταθμευμένο όχημα.

Αμέσως στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» σε κρίσιμη κατάσταση όπου δυστυχώς εξέπνευσε.

Τα χτυπήματα, όμως, που έφερε στο πρόσωπο ο 58χρονος έκανε τις Αρχές να ερευνήσουν αν είχε συμβεί κάτι παραπάνω νωρίτερα από το τροχαίο και, μετά από μαρτυρίες περίοικων, αναζήτησαν τα άτομα που επέβαιναν στις επίμαχες μοτοσικλέτες, με τον ξυλοδαρμό του οδηγού να φαίνεται πως είχε ως αποτέλεσμα και την αδιαθεσία του αργότερα.