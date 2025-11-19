Νέες αποκαλύψεις για τον φονικό ξυλοδαρμό στον Νέο Κόσμο: «Μου έριξε σπρέι πιπεριού» λέει ο δράστης

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον 31χρονο που συνελήφθη μετά τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 58χρονου οδηγού στον Νέο Κόσμο, ο οποίος στη συνέχεια έπαθε ανακοπή καρδιάς και κατέληξε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε επιδείξει αντίστοιχα βίαιη συμπεριφορά και στο παρελθόν, με τρεις ακόμη επιθέσεις σε βάρος πολιτών, η πιο πρόσφατη εκ των οποίων σημειώθηκε στις 20 Οκτωβρίου στην ίδια περιοχή. Εκεί, σε διασταύρωση της οδού Μπακνανά, φέρεται να επιτέθηκε με κοπίδι σε τρεις οδηγούς μετά από μικροζημιά στον καθρέφτη του οχήματός του.

Ο 31χρονος έχει ομολογήσει τον ξυλοδαρμό, δίνοντας όμως τη δική του εκδοχή για το περιστατικό. Ισχυρίζεται ότι το θύμα τον ψέκασε με σπρέι πιπεριού ύστερα από μικρή σύγκρουση των οχημάτων τους έξω από γυμναστήριο, γεγονός που –όπως λέει– πυροδότησε την ένταση. Ακολούθησε καταδίωξη διάρκειας 10-15 λεπτών, η οποία κατέληξε στην επίθεση που κόστισε τη ζωή στον 58χρονο.

Η ιατροδικαστική έκθεση

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στον «Ευαγγελισμό» με βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι και στη γνάθο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε.

Η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει ότι ο θάνατος προήλθε από πνευμονικό οίδημα, το οποίο συνδέεται με υπερτροφία καρδιάς και προκλήθηκε από έντονο ψυχολογικό και οργανικό στρες λόγω της επίθεσης – ενώ τα χτυπήματα που έφερε θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρά.

Μαρτυρίες κατοίκων: «Το χέρι του δούλευε σαν κομπρεσέρ»

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν μια επίθεση εξαιρετικής αγριότητας: «Άκουσα έναν δυνατό θόρυβο και είδα τον οδηγό της μηχανής να χτυπά με μανία τον άνδρα μέσα από το παράθυρο. Το χέρι του δούλευε σαν κομπρεσέρ», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Άλλοι μάρτυρες δήλωσαν ότι οι δράστες άνοιξαν την πόρτα του αυτοκινήτου και γρονθοκόπησαν το θύμα επανειλημμένα στο κεφάλι πριν εξαφανιστούν.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται πλέον ως ανθρωποκτονία. Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του 29χρονου, ενώ η ΕΛΑΣ εξετάζει διεξοδικά το ιστορικό του και τα προηγούμενα περιστατικά βίας στα οποία φέρεται να εμπλέκεται.