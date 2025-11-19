Στη δημοσιότητα φέρνει το flash.gr βίντεο που καταγράφει τον άγριο ξυλοδαρμό 58χρονου οδηγού στον Νέο Κόσμο, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται ο 29χρονος, που έχει ομολογήσει την πράξη του, να ακολουθεί τον 58χρονο με ένα μαύρο σκούτερ σε δρόμο που είναι αδιέξοδο και μόλις το ΙΧ του 58χρονου σταματά προσκρούοντας σε άλλο όχημα, τότε αρχίζει να του επιτίθεται.

Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 58χρονου στον Νέο Κόσμο - Καρέ καρέ η μοιραία επίθεση pic.twitter.com/vViXu7qbqE — Flash.gr (@flashgrofficial) November 19, 2025

Την απίστευτη βιαιότητα περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες του άγριου επεισοδίου. «Ένα μπαμ άκουσα μονάχα και με το μπαμ που έγινε ήρθε ο άλλος με το μηχανάκι και του κοπάναγε από πάνω μπουνιές. Τον άφησε εκεί, τέρμα... Δεν ξανασηκώθηκε ο άνθρωπος. Τέρμα, του κόπηκε η αναπνοή. Σαν κομπρεσέρ δούλευε το χέρι του, μιλάμε για ξύλο όχι αστεία... Πολύ ξύλο», είχε πει χαρακτηριστικά ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το θύμα, πριν δεχθεί τα απανωτά χτυπήματα, είχε ψεκάσει με σπρέι πιπεριού τον συλληφθέντα που είναι αλβανικής καταγωγής.

Ο 29χρονος είχε συλληφθεί άλλες τρεις φορές (!) στο παρελθόν για ανάλογα επεισόδια με οδηγούς αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος!

Σημειώνεται ότι στα χέρια των Αρχών βρέθηκαν ακόμη δύο Έλληνες καθώς και ο πατέρας του 29χρονου, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να κρύψει τη μοτοσικλέτα του γιου του αμέσως μετά το περιστατικό. Ο 31χρονος ισχυρίστηκε πως έδρασε μόνος του και έτσι οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι Αρχές άσκησαν σε βάρος του 29χρονου ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον τακτικού ανακριτή, όπου αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.



Ο δικηγόρος του, Ιωάννης Γλύκας, δήλωσε πως «χωρίς τις κινήσεις του θύματος δεν θα υπήρχε θύτης», υποστηρίζοντας ότι ο 58χρονος φέρεται να είχε ψεκάσει τον 29χρονο με σπρέι πριν από το περιστατικό. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί την αφαίρεση μιας ζωής».