Νέος Κόσμος: «Εκεί σκέφτηκα ότι θα σφάξει το παιδί μου» - Σοκάρουν μαρτυρίες για τον 29χρονο «νταή»

«Βίος και πολιτεία» φαίνεται πως ήταν ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου έναν 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο το απόγευμα της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου.

Ο 29χρονος δράστης φέρεται να είχε συλληφθεί 8 φορές τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ σε βάρος του υπήρχαν 17 καταδικαστικές αποφάσεις, οι περισσότερες για πράξεις βίας και ξυλοδαρμών.

Στο φως έρχονται βίντεο ντοκουμέντα από προηγούμενες επιθέσεις του 29χρονου «νταή», ο οποίος φαίνεται ότι κατέφευγε συνεχώς στη βία, με την τελευταία επίθεση να αποβαίνει μοιραία για τον άτυχο 58χρονο.

«Θα είχε σκοτώσει πριν έναν μήνα άλλους δύο. Το χέρι μου από το πέσιμο, από τις κλωτσιές και τις μπουνιές δεν έχει συνέλθει ακόμη. Είχα κάταγμα στο κεφάλι και είχα μώλωπες στο μάτι. Στο μάτι έκανα 15 μέρες να ξαναδώ», δήλωσε θύμα του 29χρονου σε προηγούμενο περιστατικό ξυλοδαρμού στις 20 Οκτωβρίου, μιλώντας στο MEGA και το «Live News».

Τότε μάλιστα, ο φερόμενος δράστης δεν δίστασε να κάνει και δηλώσεις στην τηλεόραση, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως αμυνόμενο.

Είχαν προηγηθεί πολλά άλλα περιστατικά βίας τα προηγούμενα χρόνια, όπως επιθέσεις σε σε έναν άνδρα πακιστανικής καταγωγής αλλά και σε δημοτικούς αστυνομικούς στην Ακρόπολη, πάντα μάλιστα για ασήμαντες αφορμές.

«Έδειρε το γιο μου και έναν υπάλληλο»

Τον Ιούνιο του 2023, ο 29χρονος ξεκίνησε να δέρνει υπαλλήλους σε παράρτημα μεταφορικής στον Ταύρο, επειδή ο ίδιος δεν είχε το απόκομμα για να παραλάβει το δέμα του.

«Αυτός εκνευρίστηκε για τη διαδικασία, άρχισε να τσακώνεται με τον υπάλληλο. Του είπε η κοπέλα ότι δεν ‘έχουμε αυτά τα πράγματα’. Άρχισε να βρίζει την κοπέλα με χυδαίες λέξεις», ανέφερε μάρτυρας στο περιστατικό.

«Πήγε να δείρει τον εργάτη του γραφείου, βγαίνει ο γιος μου και μπαίνει ενδιάμεσος. Τρώει την πρώτη μπουνιά, δέρνει τον άλλο εργάτη χωρίς να έχει κουνηθεί ο άνθρωπος, ξανασηκώνεται ο γιος μου να σώσει τον εργαζόμενο, εκεί τρώει μία ακόμα καλύτερη μπουνιά», σημείωσε.

«Πήγε να αρπάξει το μαχαίρι»

Σε άλλο περιστατικό ξυλοδαρμού μάλιστα, ο 29χρονος επιχείρησε να βγάλει και μαχαίρι.

«Έχει μπει στη θέση του συνοδηγού και έχει σκύψει στο κάθισμα από κάτω να βγάλει το μαχαίρι. Εκείνη την ώρα πηδάω εγώ στον αέρα τρέχοντας, που έχω ακούσει ότι πάει να πάρει το μαχαίρι. Λέω τώρα θα μου σφάξει το παιδί. Χτύπησα την πόρτα αλλά αυτός ήταν τόσο γυμνασμένος που γυρίζει και βάζει το γόνατο στην πόρτα», τόνισε θύμα του 29χρονου στο συγκεκριμένο περιστατικό.

«Βγήκε, μου έδωσε δύο μπουνιές κάτω από το ζυγωματικό, γιατί ήξερε πού να χτυπάει. Εκείνη την ώρα προλαβαίνει ο μεγάλος μου γιος και τον αγκαλιάζει. Εκεί τον χτυπήσαμε και σωθήκαμε», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι, μετά το δολοφονικό χτύπημα της περασμένης Δευτέρας (17/11), οι Αρχές άσκησαν ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 29χρονου. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε χθες Τετάρτη ενώπιον τακτικού ανακριτή, όπου αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.