Έτσι ξεκίνησε η φονική συμπλοκή στον Νέο Κόσμο: Ο καυγάς, το σπρέι πιπεριού και η καταδίωξη

Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις για τη συμπλοκή στον Νέο Κόσμο με τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου από έναν 31χρονο, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν το μεσημέρι της Δευτέρας 17/11 το 58χρονο θύμα, οδηγός Ι.Χ., αναζητούσε και εντόπισε σταθμευμένη τη μοτοσικλέτα του δράστη, όπου και την φωτογραφίζει με το κινητό του και περιμένει στο σημείο. Λίγο αργότερα ο οδηγός της μοτοσικλέτας βγήκε από γυμναστήριο και οι δύο άνδρες άρχισαν να λογομαχούν, ενώ, σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό που συγκεντρώθηκε, φαίνεται ο οδηγός της μηχανής να ψεκάζεται με σπρέι πιπεριού.

Μετά τη λογομαχία, το θύμα μπήκε στο αυτοκίνητό του και απομακρύνθηκε, με τον οδηγό της μοτοσικλέτας να επιβιβάζεται στο δίκυκλο του και να τον καταδιώκει. Να σημειωθεί ότι σε σχετική κατάθεση του συνιδιοκτήτη του γυμναστηρίου από όπου εξήλθε ο ανωτέρω δράστης, δήλωσε πως ο τελευταίος, πριν λάβει χώρα η εν λόγω λογομαχία του ανέφερε πως «τώρα ηρέμησα, πάω να φύγω».

Αυτός είναι ο 31χρονος που ξυλοκόπησε τον 58χρονο:

Η φονική καταδίωξη

Από κάμερες ασφαλείας προέκυψε ότι για αρκετά τετράγωνα ο οδηγός της μηχανής καταδίωκε το Ι.Χ., ενώ πίσω τους κινούταν και ένα δεύτερο δίκυκλο, του οποίου η εμπλοκή παραμένει αδιευκρίνιστη.

Η πορεία τους κατέληξε στην οδό Σουλιέ, όπου ο οδηγός της μοτοσικλέτας φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα, χτυπώντας το επανειλημμένα στο πρόσωπο. Ο άνδρας κατέρρευσε δίπλα στο όχημά του, ενώ γείτονας που ήταν γιατρός προσπάθησε να του προσφέρει άμεσα τις πρώτες βοήθειες. Το ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Η έρευνα της αστυνομίας ήταν εκτεταμένη. Από αποτυπώματα στο αυτοκίνητο και στη μοτοσικλέτα, αλλά και από το υλικό των καμερών, ταυτοποιήθηκε ο δράστης, ο οποίος προσήχθη και τελικά συνελήφθη. Σε κατ’ οίκον έρευνες εντοπίστηκαν πρόσωπα που συνδέονταν με τη μοτοσικλέτα, ενώ εξετάστηκαν και πιθανά εμπλεκόμενα άτομα που βρέθηκαν κοντά στη σκηνή του συμβάντος.

Ο δράστης, κατά την απολογία του, παραδέχθηκε ότι χτύπησε το θύμα και περιέγραψε με λεπτομέρειες τη σύγκρουση, σε απόλυτη συμφωνία με το οπτικό υλικό που έχει συλλεχθεί. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, καθώς η προανάκριση συνεχίζεται για να φωτίσει κάθε πλευρά της υπόθεσης.