Δολοφονία στην Πάτρα: Πασίγνωστος μπράβος ανάμεσα στους 5 που έχουν προσαχθεί

Ένα από τα «βαριά» ονόματα της νύχτας στην Πάτρα, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει περάσει και από τη φυλακή, είναι ανάμεσα στους προσαχθέντες για τη δολοφονία του 30χρονου Ρομά τα ξημερώματα της Κυριακής (4/1) έξω από νυχτερινό κέντρο επί της οδού Αγίου Ανδρέα.

Συνολικά, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας έχουν προχωρήσει σε 5 προσαγωγές ατόμων η εμπλοκή των οποίων στη δολοφονική συμπλοκή εξετάζεται. Να σημειωθεί ότι το επεισόδιο ξεκίνησε μέσα στο νυχτερινό κέντρο, από δύο παρέες που ήρθαν στα χέρια για ασήμαντη αφορμή, ενώ συνεχίστηκε εν μέση οδώ με άγνωστους να πραγματοποιούν δύο κλήσεις στο «100». Την πρώτη φορά αναφέρθηκε η συμπλοκή εντός του μαγαζιού, ενώ τη δεύτερη ότι υπάρχει τραυματισμένο άτομο έξω απ’ αυτό.

Τον 30χρονο μετέφεραν άγνωστοι στο νοσοκομείο, ενώ λίγη ώρα αργότερα κατέληξε καθώς ήταν βαρύτατα τραυματισμένος. Πιθανότατα σήμερα θα γίνει νεκροψία - νεκροτομή από ιατροδικαστή, προκειμένου να διαπιστωθεί πως έχασε τη ζωή του ο νεαρός Ρομά, ενώ οι αστυνομικοί της Ασφάλειας έχουν ξεκινήσει ήδη να λαμβάνουν καταθέσεις και να συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Τέλος, χρήζει αναφοράς το γεγονός ότι έχουν δοθεί εντολές στους αστυνομικούς για αυξημένη επιφυλακή, καθώς υπάρχει φόβος αντεκδίκησης από μέλη της οικογένειας ή φίλους του 30χρονου Ρομά που σκοτώθηκε από τη συμπλοκή λίγο πριν τις 5:00 τα ξημερώματα.