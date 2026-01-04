Χαμός στην Πάτρα: Φίλοι και συγγενής του 30χρονου έσπασαν μαγαζί ως αντίποινα στη δολοφονία

Χάος επικρατεί τις τελευταίες ώρες στην Πάτρα μετά την είδηση θανάτου ενός 30χρονου μετά από άγριο ξυλοδαρμό τα ξημερώματα της Κυριακής (4/1).

Σύμφωνα με δημοσίευμα του tempo24.news, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του άνδρα μετά από παρεξήγηση στο νυχτερινό κέντρο «ΑΒΑΝΤΑΖ» στην οδό Αγίου Ανδρέου, συγγενείς και φίλοι του θύματος προχώρησαν σε αντίποινα.

Συγκεκριμένα, καφετέρια στην περιοχή των Προσφυγικών έγινε στόχος και καταστράφηκε, ως αντίποινα για τον θάνατο του πατέρα ενός παιδιού, η οποία, μάλιστα, ανήκει στον ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου όπου σημειώθηκε ο μοιραίος καβγάς.

Οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς η κατάσταση στην περιοχή χαρακτηρίζεται εκρηκτική.

Πασίγνωστος μπράβος ανάμεσα στους 5 που έχουν προσαχθεί

Αναφέρεται, επίσης, πως ένα από τα «βαριά» ονόματα της νύχτας στην Πάτρα, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει περάσει και από τη φυλακή, είναι ανάμεσα στους προσαχθέντες για τη δολοφονία του 30χρονου Ρομά τα ξημερώματα της Κυριακής (4/1) έξω από νυχτερινό κέντρο επί της οδού Αγίου Ανδρέα.

Συνολικά, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας έχουν προχωρήσει σε 5 προσαγωγές ατόμων η εμπλοκή των οποίων στη δολοφονική συμπλοκή εξετάζεται.