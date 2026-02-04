Αγρότες: Κάθοδος με τρακτέρ στην Αθήνα στις 13 ή 14 Φεβρουαρίου - «Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν»

Την κάθοδό τους στην Αθήνα με τρακτέρ την Παρασκευή 13 ή το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου αποφάσισαν οι αγρότες, μετά την Πανελλαδική σύσκεψη που ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/2) στη Νίκαια Λάρισας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από μπλόκα όλης της χώρας.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του onlarissa.gr, στόχος των αγροτών είναι να παραμείνουν στην πρωτεύουσα για δύο ημέρες, ωστόσο το σχέδιο παραμένει ανοιχτό, καθώς εκκρεμούν διαδικαστικά ζητήματα που θα καθορίσουν τη μορφή και τη διάρκεια της κινητοποίησης.

«Τα προβλήματα δεν λύθηκαν»

«Τα προβλήματα δεν λύθηκαν και ο αγώνας μας συνεχίζεται», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρίζος Μαρούδας, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματα του κλάδου.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ευρυπίδης Κατσαρός, μέλος του Αγροτικού Συλλόγου Τυρνάβου, ο οποίος έκανε λόγο για συνέχιση των κινητοποιήσεων με νέες μορφές δράσης. «Δεν πήραμε απολύτως τίποτα. Ούτε από τη συνάντηση στο Μαξίμου. Έχουν περάσει δύο εβδομάδες και δεν έχει υλοποιηθεί ούτε μία δέσμευση», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση «συνεχίζει τα παιχνίδια της», τονίζοντας πως οι αγρότες δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τους δρόμους αν δεν δικαιωθούν. «Είναι ζήτημα επιβίωσης πλέον. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν», κατέληξε.