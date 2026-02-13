«Απόβαση» τρακτέρ στο Σύνταγμα - Οι αγρότες διαδηλώνουν σήμερα στην Αθήνα

Μετά από 55 ημέρες κινητοποιήσεων στα μπλόκα, οι αγρότες ανοίγουν άλλη μια σελίδα στο βιβλίο του αγώνα τους και κατευθύνονται στην Αθήνα για μεγάλο συλλαλητήριο, σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, με τη συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος (είναι προγραμματισμένη για τις 16:00).

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό και όσα έγιναν γνωστά τις τελευταίες ημέρες, περίπου 100 τρακτέρ θα μεταφερθούν στην Αθήνα, με φορτηγά που είχαν αφετηρία πόλεις όπως είναι η Καρδίτσα, η Λάρισα, η Αταλάντη, τον Μπράλο. Στις Αφίδνες θα συναντήσουν αγρότες από τη βόρεια Ελλάδα, πριν κινηθούν προς το κέντρο της πρωτεύουσας μέσω της λεωφόρου Κηφισού. Παράλληλα, ομάδες αγροτών θα φτάσουν στην Αθήνα και με λεωφορεία για να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση.

Με συνοδεία της Αστυνομίας τα δεκάδες τρακτέρ αναμένεται να μπουν λίγο μετά τις 12:30 στον Κηφισό και στη συνέχεια θα διασχίσουν τους δρόμους της Αθήνας από τη λεωφόρο Αθηνών έως το Σύνταγμα. Τα τρακτέρ θα κινούνται στη δεξιά λωρίδα και τη ΛΕΑ, με τις υπόλοιπες λωρίδες να παραμένουν ανοιχτές για τους υπόλοιπους οδηγούς. Ωστόσο, πονοκέφαλο αποτελεί για την Ελληνική Αστυνομία η κίνηση που θα διαμορφωθεί στους δρόμους αφού στόχος είναι να μην διακοπεί η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Την ίδια ώρα, οι υπόλοιποι αγρότες που θα κινούνται χωρίς τρακτέρ έχουν δώσει ραντεβού στο ΟΑΚΑ όπου θα σταθμεύσουν τα λεωφορεία που θα τους μεταφέρουν στην πρωτεύουσα και στη συνέχεια με τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα κινηθούν προς το κέντρο της πόλης. Το πρώτο μαζικό ραντεβού όλων των μπλόκων έχει οριστεί στην Ομόνοια περίπου στις 13:00-13:30, όπου τα τρακτέρ θα ηγούνται του συλλαλητηρίου το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 15:00 με τους πεζούς αγρότες να ακολουθούν έως την πλατεία Συντάγματος.

Στο πλευρό τους Εργατικά Κέντρα

Στο πλευρό τους αναμένεται να βρεθούν εργαζόμενοι από Αθήνα και Πειραιά, ενώ τα Εργατικά Κέντρα και η ΑΔΕΔΥ έχουν απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους αγρότες.

Η Τροχαία έχει προαναγγείλει διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το Μετρό θα λειτουργεί κανονικά, εξασφαλίζοντας τη μετακίνηση των πολιτών.

Οι αγρότες σχεδιάζουν να διανυκτερεύσουν στην Πλατεία Συντάγματος, επιστρέφοντας το πρωί του Σαββάτου στις περιοχές τους μετά τη λήξη του συλλαλητηρίου. Η κινητοποίηση αναμένεται να προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις των τελευταίων μηνών, με έντονη παρουσία τρακτέρ και συμμετοχή εργατικών σωματείων.