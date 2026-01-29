Χολαργός: Οι ισχυροί άνεμοι έριξαν δέντρο που έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν από τα ξημερώματα στην Αττική λόγω της έλευσης της κακοκαιρίας Kristin προκάλεσαν τις πρώτες ζημιές στον Χολαργό.

Νωρίς το πρωί κλιμάκιο της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου Πυροσβεστικής έσπευσε σε δρόμο καθώς ενημερώθηκε για πτώση δέντρου πάνω σε σταθμευμένο όχημα με αποτέλεσμα να προκαλέσει υλικές ζημιές.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 06:00 στη συμβολή των οδών Τζαβέλα και Μεσογείων, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος οδηγός ή περαστικός.

Πυροσβέστες που έφτασαν στην περιοχή, έκοψαν με πριόνια τον μεγάλο κορμό του δέντρου που είχε πέσει στην οροφή του αυτοκινήτου και απομάκρυναν τα πεσμένα κλαδιά από το οδόστρωμα, σύμφωνα με το ERTNews.

Ποιες περιοχές θα επηρεάσει η κακοκαιρία

Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα. Τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΥ, με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες

β. στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα

γ. στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Πέμπτη (29/1) αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο, πρόσκαιρα το μεσημέρι στην Αττική, από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ στη Θράκη και από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.