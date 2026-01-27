Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών: «Αρκετά ισχυρό κύμα και για Αττική - Κορύφωση την Κυριακή»

Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας τις επόμενες ημέρες «βλέπουν» οι μετεωρολόγοι Κλέαρχος Μαρουσάκης, Θοδωρής Κολυδάς και Γιώργος Τσατραφύλλιας, με ένα από αυτά να αναμένεται πιο έντονο και να επηρεάζει και την Αττική.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, σε ανάρτησή του συνοδευόμενη από προγνωστικό χάρτη, κάνει λόγο για «νέα διαδοχικά κύματα κακοκαιριών», επισημαίνοντας ότι ένα από αυτά θα είναι αρκετά ισχυρό για την Αττική και όχι μόνο, με κορύφωση την Κυριακή. Παράλληλα, ο μετεωρολόγος σημειώνει ότι οι έντονες βροχοπτώσεις δεν αποτελούν ακραίο φαινόμενο για την εποχή, τονίζοντας πως «ακραίες είναι οι ανθρώπινες παρεμβάσεις στη φύση».

Ο Θοδωρής Κολυδάς τοποθετεί το πρώτο κύμα κακοκαιρίας την Πέμπτη, αναφέροντας ότι θα συνοδεύεται από έντονα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα και τα δυτικά ηπειρωτικά. Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, από την αλλαγή του καιρού θα επηρεαστούν επίσης η Αττική, το κέντρο της Αθήνας, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Όπως σημειώνει, τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν εξασθένηση την Παρασκευή, πριν την έλευση νέου κύματος, ενώ οι νοτιάδες θα είναι ενισχυμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια, φτάνοντας τα 6-7 και πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία, λόγω των νοτίων ανέμων, θα διατηρηθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει ότι τα κύματα κακοκαιρίας θα απασχολήσουν τη χώρα τα διαστήματα Τετάρτη-Πέμπτη και Σάββατο-Κυριακή. Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, οι περισσότερες βροχοπτώσεις αναμένονται στη δυτική Ελλάδα, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις, με εξαίρεση την Τρίτη στο Ιόνιο και την Κυριακή σε Ιόνιο και Αιγαίο, οπότε θα στραφούν σε βοριάδες. Την Πέμπτη και το Σάββατο αναμένεται να φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, ο κ. Τσατραφύλλιας ξεκαθαρίζει ότι δεν αναμένονται χαμηλές τιμές, καθώς ο υδράργυρος θα κυμανθεί 3 έως 6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, με τα χιόνια να περιορίζονται στα ορεινά. Για την Αττική προβλέπει γενικά ήπια εικόνα, με περισσότερες βροχές την Πέμπτη και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 15-16 βαθμούς. Καταλήγει, τέλος, ότι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πως ο Φεβρουάριος θα ξεκινήσει με «μαλακό» καιρό.