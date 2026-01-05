Διεκόπη για τις 17 Μαρτίου η δίκη Μαδούρο: «Είμαι αθώος» - Τον εκπροσωπεί ο δικηγόρος του Ασάνζ

Ο ανατραπείς ηγέτης της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εμφανίστηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026 για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών στις ΗΠΑ, μετά τη σύλληψή του από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ που αναστάτωσε τους παγκόσμιους ηγέτες και άφησε τους αξιωματούχους στο Καράκας να σκέφτονται πώς θα απαντήσουν.

Ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας δήλωσε αθώος στις κατηγορίες περί ναρκοτρομοκρατίας, στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Ο Μαδούρο δήλωσε ότι παραμένει ο ηγέτης της Βενεζουέλας, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

«Είμαι αθώος. Δεν είμαι ένοχος. Είμαι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, ο πρόεδρος της χώρας μου», είπε μέσω διερμηνέα, σύμφωνα με το CBS News.

Ο δικηγόρος του Μαδούρο λέει ότι ο πελάτης του δεν επιδιώκει να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση, αλλά μπορεί να το κάνει αργότερα, σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η δίκη διεκόπη για τις 17 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, με τον δικαστή να διατάζει την εκ νέου εμφάνιση του Μαδούρο.



Ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν, που προήδρευσε στην υπόθεση, ξεκίνησε την ακροαματική διαδικασία στις 19.02 (ώρα Ελλάδας) κάνοντας μια σύνοψη των κατηγοριών που προσάπτονται στον Μαδούρο. Ο τελευταίος, φορώντας την πορτοκαλί και μπεζ στολή των κρατουμένων, παρακολουθούσε με ακουστικά, μέσω διερμηνέα.



Ο Χέλερσταϊν ζήτησε από τον Μαδούρο να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του και εκείνος απάντησε στα ισπανικά. Ο εκδιωχθείς ηγέτης - με τα χέρια δεμένα - και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες μεταφέρθηκαν φρουρούμενοι το πρωί της Δευτέρας (05/01) από κέντρο κράτησης στο Μπρούκλιν σε ελικόπτερο με προορισμό το δικαστήριο του Μανχάταν.

«Με συνέλαβαν στο σπίτι μου στο Καράκας»

Μέσα σε λίγα λεπτά από την πρώτη του εμφάνιση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο, ο Νικολάς Μαδούρο στάθηκε ενώπιον του δικαστή και είπε: «Με συνέλαβαν στο σπίτι μου στο Καράκας της Βενεζουέλας».



Η δήλωση αποτελεί μια προεπισκόπηση αυτού που πιθανότατα θα είναι μία από τις κύριες υπερασπιστικές του δηλώσεις: ότι η σύλληψή του εν ψυχρώ σε ξένη χώρα από τις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου -μια «στρατιωτική απαγωγή», σύμφωνα με τα λόγια του δικηγόρου του- παραβίασε τον νόμο.



Είναι ασυνήθιστο για έναν κατηγορούμενο για ποινικό αδίκημα να πει οτιδήποτε σε έναν δικαστή κατά την πρώτη του εμφάνιση, καθώς οι συνήγοροι υπεράσπισης συνήθως προειδοποιούν τους πελάτες τους ότι οτιδήποτε πουν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην ποινική τους δίωξη.



Ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν απηύθυνε παρόμοια προειδοποίηση στον Μαδούρο, καθώς ο πρόεδρος της Βενεζουέλας μιλούσε.



«Θα υπάρξει χρόνος και τόπος για να εξεταστούν όλα αυτά», είπε ο δικαστής.

Η απαγγελία κατηγοριών ξεκίνησε καθώς ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε ανησυχίες για την αστάθεια στη Βενεζουέλα και τη νομιμότητα της επίθεσης Τραμπ, της πιο δραματικής αμερικανικής επέμβασης στη Λατινική Αμερική από την εισβολή στον Παναμά το 1989, όπως σημειώνει το Reuters. Ειδικές Δυνάμεις εισέβαλαν στο Καράκας με ελικόπτερο το Σάββατο (03/01), διέλυσαν τον κλοιό ασφαλείας του και τον έσυραν από το κατώφλι ενός ασφαλούς δωματίου.



Ο Μαδούρο κατηγορείται ότι επέβλεπε ένα δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης που συνεργαζόταν με βίαιες ομάδες, όπως τα καρτέλ Σιναλόα και Ζέτας του Μεξικού, τους αντάρτες των FARC της Κολομβίας και τη συμμορία Τρεν ντε Αράγκουα της Βενεζουέλας.

Ο 63χρονος Μαδούρο αρνείται εδώ και καιρό τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι αποτελούν μια μάσκα για ιμπεριαλιστικά σχέδια στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας.

Υποστηρικτές του Μαδούρο έξω από το δικαστήριο

REUTERS/Jeenah Moon

Έξω από το δικαστήριο, δεκάδες υποστηρικτές του Μαδούρο υπερίσχυσαν αριθμητικά μιας χούφτας Βενεζουελανών μεταναστών που τάσσονται κατά του Μαδούρο.

Εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας για την σύλληψη ενός ξένου αρχηγού κράτους από τον Τραμπ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συζήτησε τη νομιμότητα και τις επιπτώσεις της, καθώς η Ρωσία, η Κίνα και οι σύμμαχοι της Βενεζουέλας καταδίκασαν την επιδρομή. Ενώ οι παγκόσμιοι ηγέτες και οι Αμερικανοί πολιτικοί πάλευαν με την ασυνήθιστη ενέργεια, η Βενεζουέλα εξέδωσε έκτακτη εντολή δίνοντας εντολή στην αστυνομία να κυνηγήσει όποιον βοήθησε την επίθεση των ΗΠΑ.

Τον εκπροσωπεί ο δικηγόρος του Ασάνζ

Ο Μπάρι Πόλακ (EPA/NEIL HALL)

Ο Μαδούρο αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης δεκαετιών έως ισόβιας κάθειρξης για κάθε κατηγορία εάν καταδικαστεί. Θα εκπροσωπηθεί από τον συνήγορο υπεράσπισης, Μπάρι Πόλακ, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο. Στους προηγούμενους πελάτες του Πόλακ περιλαμβάνεται ο ιδρυτής των WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ, ο οποίος δήλωσε ένοχος για τις κατηγορίες των ΗΠΑ το 2024 σε μια συμφωνία που του επέτρεψε να επιστρέψει στην πατρίδα του, την Αυστραλία.

Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Μαδούρο εμπλέκεται σε εμπορία ναρκωτικών από την εποχή που άρχισε να υπηρετεί στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας το 2000 έως τη θητεία του ως υπουργός Εξωτερικών και την επακόλουθη εκλογή του το 2013 ως διαδόχου του εκλιπόντος προέδρου Ούγκο Τσάβες.



Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη τον κατηγόρησαν για πρώτη φορά το 2020 στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών εναντίον νυν και πρώην αξιωματούχων της Βενεζουέλας και Κολομβιανών ανταρτών. Ένα ενημερωμένο κατηγορητήριο που δημοσιοποιήθηκε το Σάββατο πρόσθεσε ορισμένες νέες λεπτομέρειες και συγκατηγορούμενους, συμπεριλαμβανομένης της Σίλια Φλόρες.

Οι ΗΠΑ θεωρούν τον Μαδούρο παράνομο δικτάτορα από τότε που κήρυξε τη νίκη του στις εκλογές του 2018, οι οποίες αμαυρώθηκαν από ισχυρισμούς για μαζικές παρατυπίες.



Ειδικοί στο διεθνές δίκαιο έχουν αμφισβητήσει τη νομιμότητα της επιδρομής, με ορισμένους να καταδικάζουν τις ενέργειες του Τραμπ ως αποκήρυξη μιας διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες.

