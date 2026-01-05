«Σύντομα και στη Γροιλανδία»: «Θύελλα» για το tweet της συζύγου κορυφαίου συνεργάτη του Τραμπ

Η αμφιλεγόμενη στρατιωτική επιχείρηση του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα, με την αρπαγή του ηγέτη της χώρας Νικολάς Μαδούρο προκειμένου να δικαστεί στις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών, προκάλεσε αντιδράσεις και αβεβαιότητα σε διεθνές επίπεδο.

Παράλληλα όμως προκάλεσε και φόβο σε χώρες και περιοχές που ο Αμερικανός πρόεδρος έχει θέσει ως «στόχο», αμφισβητώντας την εθνική τους κυριαρχία με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Γροιλανδία.

Στο κλίμα των τελευταίων 24ώρων, σωρεία αντιδράσεων προκάλεσε το «χιουμοριστικό» tweet της Κέιτι Μίλερ, υπερσυντηρητικής πολιτικού, συνεργάτιδας των Ρεπουμπλικανών και συζύγου του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, στενού συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ. Η Μίλερ ανέβασε μία εικόνα με τη Γροιλανδία στα χρώματα του χάρτη των ΗΠΑ και το σχόλιο «SOON» («ΣΥΝΤΟΜΑ») με σαφές υπονοούμενο.

Η ανάρτηση προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις, με την Δανή πρωθυπουργό Μέτε Φρέντερικσεν να δηλώνει ότι «δεν έχει απολύτως κανένα νόημα να μιλάμε για την ανάγκη οι Ηνωμένες Πολιτείες να καταλάβουν τη Γροιλανδία». «Οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προσαρτήσουν κανένα από τα τρία έθνη του δανικού βασιλείου», υπογράμμισε η Δανή πρωθυπουργός, σύμφωνα με το BBC.

Όπως πρόσθεσε, η Δανία - «και επομένως η Γροιλανδία» - είναι μέλος του ΝΑΤΟ και καλύπτεται από την εγγύηση ασφαλείας της συμμαχίας. Η Δανία είχε ήδη μια αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ που της έδινε πρόσβαση στη Γροιλανδία, είπε, και η Δανία είχε αυξήσει τις επενδύσεις της στην ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής.

«Θα παρότρυνα, επομένως, έντονα τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις απειλές εναντίον ενός ιστορικά στενού συμμάχου και εναντίον μιας άλλης χώρας και ενός άλλου λαού που έχουν δηλώσει πολύ ξεκάθαρα ότι δεν πωλούνται», είπε.

Αλλά και ο Δανός πρέσβης στις ΗΠΑ απάντησε στην ανάρτηση της Μίλερ με μια «φιλική υπενθύμιση» ότι οι δύο χώρες ήταν σύμμαχοι και τονίζοντας ότι η Δανία αναμένει σεβασμό για την εδαφική της ακεραιότητα.

Επανήλθε και ο Τραμπ για Γροιλανδία: «Την χρειαζόμαστε»

Ωστόσο και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε στο θέμα της Γροιλανδίας, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, τονίζοντας ότι η Γροιλανδία πρέπει να ενταχθεί στις ΗΠΑ για λόγους «εθνικής ασφάλειας», υποστηρίζοντας ότι η Δανία «δεν θα μπορέσει να τη διατηρήσει».

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από την άποψη της εθνικής ασφάλειας και η Δανία δεν θα μπορέσει να τη διατηρήσει», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ έχει επανειλημμένα θέσει το ενδεχόμενο η Γροιλανδία να γίνει προσαρτημένο τμήμα των ΗΠΑ, επικαλούμενη τη στρατηγική της θέση και τον ορυκτό της πλούτο. Η πρόσφατη κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ να διορίσει ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία προκάλεσε οργή στη Δανία.

Μέχρι στιγμής, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αρνηθεί να αποκλείσει τη χρήση βίας για να εξασφαλίσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Η Γροιλανδία, η οποία έχει πληθυσμό 57.000 κατοίκων, έχει εκτεταμένη αυτοδιοίκηση από το 1979, αν και η άμυνα και η εξωτερική πολιτική παραμένουν στα χέρια της Δανίας.

Ενώ οι περισσότεροι Γροιλανδοί τάσσονται υπέρ της τελικής ανεξαρτησίας από τη Δανία, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν συντριπτική αντίθεση στην ένταξη στις ΗΠΑ.