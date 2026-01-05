Νέο μήνυμα κυριαρχίας από τον Τραμπ - «Αυτό είναι το δικό μας ημισφαίριο»

Σε μια κίνηση με ισχυρούς γεωπολιτικούς συμβολισμούς προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, ξεκαθαρίζοντας τις προθέσεις της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ στη διεθνή σκακιέρα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προχώρησε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ συνοδευόμενη από τη χαρακτηριστική φράση: «Αυτό είναι το δικό μας ημισφαίριο».

Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτηση, το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει: «Αυτό είναι ΤΟ δικό ΜΑΣ ημισφαίριο και ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει να απειληθεί η ασφάλειά μας».

This is OUR Hemisphere, and President Trump will not allow our security to be threatened. pic.twitter.com/SXvI868d4Z — Department of State (@StateDept) January 5, 2026

Σημειώνεται ότι μετά τη σύλληψη Μαδούρο, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης και κατά της κυβέρνησης της Κολομβίας. Μιλώντας σε δημοσιογράφους εν πτήσει στο προεδρικό αεροσκάφος, ο Τραμπ χαρακτήρισε την Κολομβία «πολύ άρρωστη χώρα», επιτιθέμενος προσωπικά στον πρόεδρό της Γκουστάβο Πέτρο, τον οποίο κατηγόρησε ότι εμπλέκεται στη διακίνηση κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ερώτηση για το αν οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε σαφή απάντηση, περιοριζόμενος στη φράση ότι «ακούγεται καλή ιδέα».

Δηλώσεις μετά τη σύλληψη Μαδούρο – Στο στόχαστρο και η Κούβα

Οι δηλώσεις Τραμπ ήρθαν λίγες ώρες μετά την επιχείρηση των ΗΠΑ στο Καράκας, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και τη μεταφορά του στη Νέα Υόρκη, όπου αναμένεται να δικαστεί για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησής του είναι πλέον «να διορθώσει τη Βενεζουέλα», την οποία χαρακτήρισε «νεκρή χώρα», υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν πλήρη πρόσβαση στα πετρελαϊκά της κοιτάσματα. Όπως είπε, αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα προχωρήσουν σε μεγάλες επενδύσεις για την ανοικοδόμηση των υποδομών.

Παράλληλα, εξαπέλυσε απειλές κατά της μέχρι πρότινος αντιπροέδρου της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία αναλαμβάνει την εξουσία μετά τη σύλληψη Μαδούρο, προειδοποιώντας ότι «θα έχει την ίδια τύχη» εάν δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των ΗΠΑ.

«Δόγμα Ντονρό» και ευρύτερες αναφορές στη Λατινική Αμερική

Ο Αμερικανός πρόεδρος δικαιολόγησε την επιθετική πολιτική των ΗΠΑ επικαλούμενος ένα νέο δόγμα, το οποίο ο ίδιος αποκάλεσε «δόγμα Ντονρό» – συνδυασμό του ιστορικού Δόγματος Μονρόε και του ονόματός του. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «πρόκειται για τη δική μας περιοχή».

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι «κάτι πρέπει να γίνει» και για το Μεξικό, ενώ για την Κούβα υποστήριξε ότι «είναι έτοιμη να καταρρεύσει από μόνη της» και δεν απαιτείται στρατιωτική επέμβαση.

Στις δηλώσεις προστέθηκε και ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, στενός σύμμαχος του Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε την Κούβα «δικτατορία» και δήλωσε ότι «οι μέρες της είναι μετρημένες».

Νεκροί Κουβανοί στην επιχείρηση στο Καράκας – Νέες αντιδράσεις

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης του Μαδούρο σκοτώθηκαν «πολλοί Κουβανοί», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Αργά το βράδυ της Κυριακής, η κυβέρνηση της Κούβας ανακοίνωσε ότι 32 Κουβανοί πολίτες σκοτώθηκαν στην αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, χωρίς να διευκρινίσει τον ρόλο τους στο Καράκας. Από την πλευρά της Βενεζουέλας, αξιωματούχοι κάνουν λόγο για περίπου 40 νεκρούς συνολικά, μεταξύ των οποίων ένστολοι και άμαχοι.

Δεν... ξέχασε και τη Γροιλανδία

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Τραμπ επανέφερε τη θέση του ότι η Γροιλανδία πρέπει να ενταχθεί στις ΗΠΑ για λόγους «εθνικής ασφάλειας», υποστηρίζοντας ότι η Δανία «δεν θα μπορέσει να τη διατηρήσει».