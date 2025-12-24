Ποιος είναι ο σκληρός Τζεφ Λάντρι που έχει αποστολή να προσαρτήσει στις ΗΠΑ τη Γροιλανδία

Ο Ντόναλντ Τραμπ φυσικά και δεν θα εγκατέλειπε την ιδέα του να προσαρτήσει την Γροιλανδία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όσο απασχολημένος κι αν είναι με τις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, την κρίση με τη Βενεζουέλα και τους φακέλους ΄Επσταϊν, διόρισε την Δευτέρα ειδικό απεσταλμένο για την Γροιλανδία τον σκληρό κυβερνήτη της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι παρουσιάζοντάς τον ως «έναν απίθανο τύπο, γεννημένο διαπραγματευτή».

Θορυβημένη η κυβέρνηση στη Δανία, στην οποία ανήκει το αυτόνομο έδαφος της Γροιλανδίας, ανακοίνωσε πως θα καλέσει τον Αμερικανό πρεσβευτή «για να ζητήσει εξηγήσεις».

Η βουλευτής της Γροιλανδίας ΄Αγια Τζέμνιτζ αντέδρασε λέγοντας πως «είναι ευπρόσδεκτος ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα αλλά η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση». Υπενθυμίζεται πως αυτά είναι τα δεύτερα Χριστούγεννα που οι κάτοικοι της Γροιλανδίας είναι ανάστατοι από τις απειλές του Τραμπ περί προσάρτησης στις ΗΠΑ.

Πώς εξηγείται αυτή η αναζωπύρωση της έντασης για το ζήτημα ένα χρόνο μετά; Πολιτικοί αναλυτές και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού κάνουν λόγο για αξιοσημείωτη δυσαρέσκεια των Αμερικανών ψηφοφόρων έναντι της κυβέρνησης εν μέσω αποκαλύψεων στην υπόθεση ΄Επσταϊν, εσωτερικών εντάσεων στους κόλπους του κινήματος MAGA και κακών οιωνών για τους Ρεπουμπλικανούς από τα εκλογικά αποτελέσματα του Νοεμβρίου. Όταν έχεις κάτι να κρύψεις στο εσωτερικό σου, υποδαυλίζεις μια κρίση στο εξωτερικό για να απασχολήσεις εκεί τα μέσα ενημέρωσης.

Ο αφοσιωμένος στην οικογένεια Τραμπ

Είναι γι΄αυτούς τους λόγους ο 55χρονος Τζεφ Λάντρι ένας αντιπερισπασμός από πλευράς Τραμπ; Εκείνοι που γνωρίζουν λένε πως παρά το ότι δεν υπάρχει κάτι που να συνδέει τον κυβερνήτη της Λουιζιάνα με την Γροιλανδία, ο Τραμπ επιβραβεύει πάντα την αφοσίωση προς το πρόσωπό του και ο Λάντρι αυτό το έχει ήδη αποδείξει.

Παράδειγμα που χρησιμοποιούν συχνά οι δημοσιογράφοι είναι ο Στιβ Γουίτκοφ ο οποίος χωρίς να έχει καμία εμπειρία στη διπλωματία είναι ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου για την Ουκρανία αντί για τον καθ΄ύλην αρμόδιο Μάρκο Ρούμπιο.

Το ίδιο ισχύει και για τον κυβερνήτη της Λουιζιάνα, δεν έχει καμία εμπειρία σε διεθνείς σχέσεις. ΄Εχει, ωστόσο, πολυετή φιλία με τον πρωτότοκο γιο του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

«Ο Τζεφ ήταν πάντα παρών όταν το επιτελείο Τραμπ τον χρειαζόταν. Το έκανε ακόμη και όταν αυτό δεν τον συνέφερε πολιτικά», είχε δηλώσει ο επιχειρηματίας γιος του Τραμπ σε αφιέρωμα του περιοδικού Rolling Stone για τον κυβερνήτη. Το 2020, ο Λάντρι ήταν ανάμεσα στους νομικούς που προσέφυγαν -χωρίς επιτυχία-στην Δικαιοσύνη για να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στην Πενσιλβάνια όπου ο Τζο Μπάιντεν είχε κερδίσει με διαφορά 80.000 ψήφων από τον Τραμπ.

Σκληροί νόμοι και καταστολή

Κοινό χαρακτηριστικό που μοιράζονται Λάντρι και Τραμπ: η εμμονή στην επιβολή της τάξης και την καταστολή. Στην αρχή του μήνα, ο κυβερνήτης χαιρέτισε την ανάπτυξη συνοριοφυλάκων στη Νέα Ορλεάνη ενώ είχε προηγουμένως ζητήσει την αποστολή της Εθνοφρουράς στη Λουιζιάνα για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Πρώην αστυνομικός και βοηθός σερίφη, εκλεγμένος στην Βουλή των Αντιπροσώπων το 2010, ο Τζεφ Λάντρι υπηρέτησε ως γενικός εισαγγελέας στη Λουιζιάνα από το 2016 ως το 2023 πριν να εκλεγεί με ποσοστό 52% κυβερνήτης της Πολιτείας.

Στους πρώτους επτά μήνες της θητείας του υπέγραψε σκληρούς νόμους περιορισμών στην πρόσβαση σε αμβλώσεις και για να επιτραπεί ο χειρουργικός ευνουχισμός ως τιμωρία για ορισμένα σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων. Κατόπιν εντολής του, επίσης, στην Λουιζιάνα καταργήθηκε η αποφυλάκιση με περιοριστικούς όρους ενώ διευρύνθηκαν οι τρόποι θανάτωσης για τους θανατοποινίτες σε μια Πολιτεία με το μεγαλύτερο ποσοστό φυλακισμένων στην αμερικανική επικράτεια.

Θρησκευτικός προσηλυτισμός

Το 2024 ήταν η χρονιά που έκανε το όνομα του Τζεφ Λάντρι θέμα συζήτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες. ΄Ηταν όταν υπέγραψε νόμο που επέβαλλε σε όλα τα σχολεία και τα δημόσια Πανεπιστήμια στη Λουιζιάνα να αναρτήσουν τις Δέκα Εντολές της Βίβλου. Αρκετές οικογένειες μαθητών προχώρησαν σε μηνύσεις ισχυριζόμενοι πως το μέτρο παραβιάζει το αμερικανικό Σύνταγμα του οποίου η πρώτη Τροπολογία εγγυάται τον διαχωρισμό της Εκκλησίας από το Κράτος. Ομοσπονδιακό δικαστήριο ακύρωσε, τελικά, το νόμο τον περασμένο Ιούνιο.

«Οι Δέκα Εντολές είναι το θεμέλιο του πολιτισμού και μου λέτε πως δεν μπορούμε να τις αναρτήσουμε στα σχολεία;» ήταν η αντίδραση του Λάντρι που δέχθηκε ομοβροντία πυρών από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ο Λάντρι εξακολουθεί και σήμερα να συγκρίνει τις Δέκα Εντολές με τις πινακίδες που υπενθυμίζουν τα όρια ταχύτητας στους δρόμους ή τις αφίσες κατά των ναρκωτικών στα Πανεπιστήμια. Σύμφωνα με το Reuters, το ομοσπονδιακό Εφετείο αναμένεται να επανεξετάσει την ακύρωση του νόμου τους επόμενους μήνες.

* Επιμέλεια: Βασιλική Κουκίου