Δανία: Φτιάχνει «νυχτερινή φρουρά» α λα Game of Thrones για τη φύλαξη της Γροιλανδίας από τον Τραμπ

Σε λειτουργία έχει θέσει την αποκαλούμενη «νυχτερινή φρουρά» η κυβέρνηση της Δανίας, όχι για να κρατάει έξω τους άγριους και τους Λευκούς Περιπατητές όπως η αντίστοιχη του Game of Thrones, αλλά για να παρακολουθεί τις δηλώσεις και τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τη Γροιλανδία, την ώρα που η Κοπεγχάγη... κοιμάται.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Guardian, η νυχτερινή φρουρά ξεκινά τη βάρδια της στις 5 μ.μ. τοπική ώρα κάθε μέρα και στις 7 π.μ. συντάσσεται και διανέμεται έκθεση στην δανική κυβέρνηση και στις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με όσα ειπώθηκαν και έλαβαν χώρα, σύμφωνα με την εφημερίδα Politiken.

Λέγεται πως η συγκεκριμένη κίνηση προτάθηκε μετά τη διπλωματική διαμάχη μεταξύ Κοπεγχάγης και Ουάσινγκτον για τη Γροιλανδία την άνοιξη, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε να αναλάβει τον έλεγχο του αρκτικού νησιού.

Προσαρμογή στην πολιτική Τραμπ

Η Politiken ανέφερε ότι η πρωτοβουλία ήταν ένα από τα πολλά παραδείγματα του πώς η δανική διπλωματία και η δημόσια διοίκηση της χώρας έπρεπε να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα της κυβέρνησης Τραμπ.

Μια πηγή κοντά στο υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε: «Είναι δίκαιο να πούμε ότι η κατάσταση στη Γροιλανδία και η διαφορά ώρας μεταξύ Δανίας και Ηνωμένων Πολιτειών ήταν ένας αρκετά σημαντικός παράγοντας που εισήγαγε αυτή τη ρύθμιση κατά τη διάρκεια της άνοιξης».

Αντί να χρειαστεί όλοι να φτάσουν αμέσως στα τηλέφωνά τους για να ενημερωθούν για τα νέα από τις ΗΠΑ, το υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι είχε καταβάλει μια «συλλογική προσπάθεια» για να παραμένει ενημερωμένος σχετικά με τις κινήσεις του Τραμπ.

Ο Jacob Kaarsbo, πρώην επικεφαλής αναλυτής της δανικής υπηρεσίας πληροφοριών άμυνας, δήλωσε ότι η εξέλιξη έδειξε, «όπως πάντα γνωρίζαμε», ότι η ιδέα ότι οι ΗΠΑ ήταν ο μεγαλύτερος και πιο σημαντικός σύμμαχος της Δανίας ήταν νεκρή. «Οι συμμαχίες βασίζονται σε κοινές αξίες και σε μια κοινή αντίληψη απειλής», είπε ο Kaarsbo. «Ο Τραμπ δεν μοιράζεται καμία από αυτές με εμάς και θα έλεγα ότι δεν τη μοιράζεται με τους περισσότερους Ευρωπαίους».