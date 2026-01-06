Βενεζουέλα: Ποιος είναι ο ελληνοαμερικανός επικεφαλής της Delta Force που συνέλαβε τον Μαδούρο

Μια επιχείρηση που κινείται στα όρια του μύθου και της πραγματικότητας, ένα καθεστώς που εδώ και χρόνια βρίσκεται στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον και ένα όνομα ελληνικής καταγωγής που μέχρι πρότινος κινούνταν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι αποκαλύψεις για τον φερόμενο ρόλο Έλληνοαμερικανού αξιωματικού της ελίτ μονάδας Delta Forceσε επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο ανοίγουν ένα νέο, ιδιαίτερα ευαίσθητο κεφάλαιο στη σκιώδη αντιπαράθεση των ΗΠΑ με το καθεστώς της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο συνταγματάρχης Κρις Κουντουριώτης (Chris Countouriotis), αξιωματικός ελληνικής καταγωγής, φέρεται να είχε τον επιχειρησιακό έλεγχο της ελίτ μονάδας Delta Force, η οποία πραγματοποίησε επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα.



Την αποκάλυψη έκανε ο Αμερικανός δημοσιογράφος Σεθ Χαρπ,ο οποίος, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχει δεχθεί σοβαρές διαδικτυακές απειλές μετά τη δημοσιοποίηση του ονόματος του αξιωματικού. Οι αμερικανικές αρχές τηρούν σιγή ασυρμάτου, χωρίς να επιβεβαιώνουν ή να διαψεύδουν λεπτομέρειες για την επιχείρηση, ενισχύοντας το πέπλο μυστικότητας γύρω από την υπόθεση.

The unit that abducted President Nicolas Maduro was Delta Force, an organization filled with cokeheads and pervaded by drug trafficking. You can bet that the only narcotics involved were the ones that they were on pic.twitter.com/byWlM3jv0o — Seth Harp (@sethharpesq) January 3, 2026

Έμπειρος αξιωματικός με ειδικό βάρος στις «αθόρυβες» αποστολές

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η μονάδα τελούσε υπό τη διοίκηση του Κουντουριώτη, ο οποίος διαθέτει πολυετή εμπειρία σε αποστολές υψηλού ρίσκου και έχει συνεργαστεί στενά με την CIA, καθώς και με συμμαχικές ειδικές δυνάμεις χωρών του ΝΑΤΟ.

Ο Κρις Κουντουριώτης γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας. Εντάχθηκε στον αμερικανικό στρατό το 2004 ως αξιωματικός του Medical Service Corps και δύο χρόνια αργότερα μετατέθηκε στο Πεζικό, ακολουθώντας πορεία που τον οδήγησε στις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων, όπου υπηρετεί εδώ και 16 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει συμμετάσχει σε μακρόχρονες αποστολές στην Αφρική, την Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή, περιοχές επιχειρησιακής ευθύνης του 5th Special Forces Group, ενώ σε πρώιμο στάδιο υπηρέτησε και στο 2ο Συγκρότημα Μάχης Ταξιαρχίας της 101ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, αποκτώντας εμπειρία τόσο σε συμβατικές όσο και σε ασύμμετρες επιχειρήσεις.

Ακαδημαϊκό υπόβαθρο και ψυχολογία ηγεσίας

Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, ο Κουντουριώτης διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στην Οργανωσιακή Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο και είναι απόφοιτος του Duke Sanford School Fellowship Program. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην εθνική ασφάλεια, τον μη κανονικό πόλεμο και την ανάπτυξη ηγεσίας, στοιχεία κρίσιμα για τη διοίκηση σύνθετων και πολιτικά ευαίσθητων στρατιωτικών επιχειρήσεων.



Στην προσωπική του ζωή, ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη σύζυγό του Μισέλ, επίσης βετεράνο του αμερικανικού στρατού με 21 χρόνια υπηρεσίας, και τις πέντε κόρες τους.

Παρά τον διεθνή θόρυβο που έχει προκαλέσει η υπόθεση, καμία επίσημη επιβεβαίωση δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής από την Ουάσιγκτον για τον ρόλο του Κρις Κουντουριώτη στην επιχείρηση, με τις αμερικανικές αρχές να επιλέγουν τη σιωπή — μια σιωπή που, στην προκειμένη περίπτωση, λέει πολλά.

