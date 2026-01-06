Ανώνυμος παίκτης κέρδισε 436.000 δολάρια από τη σύλληψη Μαδούρο

Ένας ανώνυμος παίκτης κρυπτο-στοιχημάτων φέρεται να κέρδισε σχεδόν μισό εκατομμύριο δολάρια ποντάροντας στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, λίγο πριν αυτή ανακοινωθεί επίσημα, προκαλώντας ερωτήματα για πιθανή χρήση εσωτερικής πληροφόρησης σχετικά με αμερικανική επιχείρηση.

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Polymarket, που λειτουργεί με τεχνολογία blockchain, τα στοιχήματα ότι ο Νικολάς Μαδούρο θα έχανε την εξουσία έως τα τέλη Ιανουαρίου αυξήθηκαν κατακόρυφα λίγες ώρες πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώσει το Σάββατο ότι ο Βενεζουελανός ηγέτης είχε τεθεί υπό αμερικανική κράτηση.

Ένας λογαριασμός, που δημιουργήθηκε μόλις τον προηγούμενο μήνα και πραγματοποίησε τέσσερα στοιχήματα, όλα με αντικείμενο τη Βενεζουέλα, φέρεται να αποκόμισε κέρδη άνω των 436.000 δολαρίων από αρχικό ποντάρισμα 32.537 δολαρίων. Η ταυτότητα του παίκτη παραμένει άγνωστη, καθώς ο λογαριασμός συνδέεται μόνο με έναν ανώνυμο αναγνωριστικό κωδικό blockchain, όπως αναφέρει το ΒΒC.

Τα δεδομένα της Polymarket δείχνουν ότι το απόγευμα της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου οι πιθανότητες απομάκρυνσης του Μαδούρο εκτιμούνταν μόλις στο 6,5%. Ωστόσο, λίγο πριν τα μεσάνυχτα αυξήθηκαν στο 11% και εκτοξεύθηκαν τις πρώτες ώρες της 3ης Ιανουαρίου, γεγονός που υποδηλώνει αιφνίδια αλλαγή στα στοιχήματα λίγο πριν την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social ότι ο Μαδούρο βρισκόταν υπό αμερικανική κράτηση.

Ο Ντένις Κέλεχερ, επικεφαλής της μη κομματικής οργάνωσης Better Markets που προωθεί τη χρηματοπιστωτική μεταρρύθμιση, δήλωσε στο CBS ότι «το συγκεκριμένο στοίχημα φέρει όλα τα χαρακτηριστικά μιας συναλλαγής βασισμένης σε εσωτερική πληροφόρηση».

Παράλληλα, και άλλοι χρήστες της πλατφόρμας φέρεται να κέρδισαν δεκάδες χιλιάδες δολάρια ποντάροντας στη σύλληψη του Μαδούρο.